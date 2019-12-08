В конкурсе красоты «Миссис Земной шар 2020» победила Ксения Кривко из Кемерова

За титул самой красивой мамы мира в конкурсе боролись 80 участниц из 75 стран мира. Кривко стала единственной представительницей России в международном финале.

Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

Жительница города Кемерово Ксения Кривко, которая воспитывает четырех сыновей, стала победительницей международного конкурса красоты для замужних женщин «Mrs. Globe 2020» («Миссис Земной шар 2020»), финал которого состоялся в субботу в Китае. Об этом сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram.

«Миссис Земного Шара 2020 (Mrs. Globe 2020) — Ксения Кривко», — говорится в сообщении.

За титул самой красивой мамы мира в конкурсе боролись 80 участниц из 75 стран мира. Кривко стала единственной представительницей России в международном финале. В августе этого года она получила титул «Миссис Россия 2019 — Globe» на национальном конкурсе в Москве, что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Кемеровчанка Ксения Кривко — мать четырех сыновей, телеведущая, автор и ведущая женских тренингов.

Международный конкурс красоты для замужних женщин «Mrs. Globe» проводится ежегодно проводящийся с 1996 года. В 2019 году он состоялся в китайском городе Шэньчжэнь.

Источник: ТАСС