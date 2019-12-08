Она так орала: Психиатр с криком оформила справку для ВТЭК ребенку-инвалиду в Бердске

После жалоб руководству ЦГБ прислали доктора обездвиженной с рождения 17-летней Кристине. Ее маме врач заявила, что работает по другим правилам и всего на полставки. Из-за пропуска врачебной комиссии семья потеряет единственный доход.

Через месяц Кристину припишут к взрослой поликлинике, где всегда очереди

Психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к 17-летней Кристине Козловой, прикованной к постели с рождения. Возмущенная мама девочки обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» и со слезами рассказала, что из-за отказа доктора написать справку о состоянии здоровья дочери, они не смогут оформить «взрослую» инвалидность и получать пособия, на которые живут.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к начмеду бердской ЦГБ Марату Зарипову, который пообещал разобраться в ситуации. На следующий день Светлане Козловой позвонила заведующая детской поликлиникой №1 и пообещала прислать психиатра. Дело в том, что в Бердске своего специалиста нет и он приезжает для приемов из Академгородка два раза в неделю. 6 декабря доктор все-таки пришел к Козловым. И этот визит мама Кристины без слез вспоминать не может.

— Она так орала! Обвинила меня во всех смертных грехах, чуть ли не под расстрел подвела! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Козлова.

Выяснилось, что изменились правила оформления справок для врачебной комиссии. Только мать ребенка-инвалида об этом не предупредили.

— Психиатр по телефону говорит: «Сами приходите». А я не могу — мы вдвоем живем. В ответ: «У вас помощь должны оказывать». Никто никакую помощь у нас не обеспечивает. Вы же, говорит, за хлебом ходите. Заявила, что она работает на полставки. Что обслуживает и Искитим. Но якобы только в Бердске все плохо — работают по старинке. Это возмутительно — не хочешь работать, увольняйся тогда. Потом согласилась приехать, если дадут машину, — рассказала Светлана.

После этот «душевного» разговора позвонила медсестра и сказала, что сейчас приедет психиатр. Начала доктор с наставлений, что Козлова неправильно поступает, что она работает по другим правилам.

— Я попросила обосновать постановлениями минздрава. «Ничего не знаю», отвечает с криком. И почему она позволяет себе кричать? Я старшее ее в конце концов. Все-таки она посмотрела Кристину. Не прикасаясь, поэтому, наверное, руки не стала мыть. Посмотрела справки и говорит, что тут неправильно педиатр написал, тут неправильно написано, дескать, еще вам нужно логопеда (ребенок не разговаривает с рождения — прим. ред.), психолога. Грузить меня начала. Взяла копии документов. И посоветовала пройти в частной клинике тех врачей, которых нет в городской. Договорились до того, что она сделает все и передаст в детскую врачебную комиссию ЦГБ. Я попрошу педиатра присмотреть, уточнить, каких справок не хватает. Психиатр заявила, что на взрослую ВТЭК можно передавать только после дня рождения (18 лет Кристине исполнится 23 января 2020 года — прим. ред.), — поделилась Светлана Козлова.

Она надеется, что дело сдвинется с мертвой точки, хотя будет звонить — она не может пропустить ВТЭК, назначенную на 23 декабря. По ее мнению, психиатр и любой другой узкий специалист «со стороны» должен работать по местным правилам, к которым привыкли пациенты. Если же все изменилось на уровне министерских приказов, почему тогда бердские врачи не пользуются нововведениями?

— Мы же еще и виноватыми остались. Я не могу жертвовать здоровьем, а нас пинают туда-сюда. Что за отношение? — поражена Светлана Козлова.

Скотское отношение

Кристине Козловой в конце января 2020 года исполнится 18 лет. Формально она станет совершеннолетней. Но родившаяся 23 января 2002 года с тяжелым ДЦП и другими пороками развития Кристина так и остается беспомощным созданием. Она не двигается, не говорит. Суд признал ее недееспособной. Но ее мама все эти годы мужественно переносит все тяготы, ухаживая за ребенком-инвалидом.

Изменить ситуацию уже невозможно. Светлане Козловой остается только подтверждать инвалидность дочери, чтобы получать пособие. На него они и живут, поскольку работать Светлана не может — дочь нельзя оставить ни на минуту. Обычно все справки от врачей она получала без проблем. А тут, накануне очередного заседания ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия), Светлане никак не удавалось пригласить психиатра. Если она не соберет все справки, Кристина не сможет получить «взрослую» инвалидность. Уже бессрочную.

— На 23 декабря нам назначили ВТЭК. Это очень сложно. И все анализы и выводы должны сделать в детской поликлинике. Все уже готов, кроме заключения психиатра. Она говорит, что не пойдет к нам и — все! Этим управляет заведующая поликлиникой — направляет психиатра, который работает всего два раза в неделю, приезжает из Академгородка. Но до нее невозможно дозвониться! А взрослая поликлиника Кристину тоже не берет, так как ей еще нет 18-ти лет, — сквозь слезы рассказала Светлана.

По ее словам, «взрослый» психиатр потребовал от председателя врачебной комиссии, чтобы психиатр и заведующая детской поликлиники объяснили свои действия.

— Если мы не сможет вовремя оформить инвалидность, ребенок пострадает, так как мы потеряем деньги. Нам назначили заранее экспертизу, потому что она будет заочной — на основании медицинских документов, ребенка везти не надо. Документы возит курьер. А мы не можем собрать все, поскольку психиатр отказывается. И ничем это не обосновывает. Все заврались. Я не понимаю, почему на пустом месте возникает скандал: на 5 минут прийти, посмотреть и написать на листочке! — недоумевает мама Кристины.

Светлана вспоминает, что 4 раза собирала справки для ВТЭК и никогда не возникало проблем. У нее нет объяснения такому скотскому отношению к ней и ее больному ребенку.