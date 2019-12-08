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Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда

18:00 08.12.2019 Фото: Википедии
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Согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда
Школьные учителя требуют повышения зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

В документе также содержатся соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на эти цели, передает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей. Он показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

Согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

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