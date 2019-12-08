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Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети

18:16 08.12.2019 Фото: Стоп-кадр с видео
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В отношении правоохранителей назначена судебная проверка. Если вина инспекторов ДИС будет доказана, они будут уволены из МВД, а также понесут наказание.

Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети
Силовики не церемонились с инспекторами ГИБДД

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали инспекторов ДПС, которых подозревают в получении взяток, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что в отношении правоохранителей назначена судебная проверка. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из МВД, а также понесут наказание.

В Сети появилось видео, на котором происходит задержание взяточников. На кадрах видно, что сотрудники спецслужб перекрывают дорогу патрульной машине и вытаскивают оттуда двух инспекторов, подозреваемых во взятках. Якобы они собирались скрыться. Силовики требуют показать, где полицейские спрятали деньги, полученные от водителя остановленного ими автомобиля.

Обстоятельства выясняются.

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