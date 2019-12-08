08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска

18:31 08.12.2019 Фото: ysia.ru
1

Он падал вниз головой 28 метров и застрял в районе 1 этажа вниз головой. Крики о помощи, доносящиеся из стены услышали соседи. Спасателям пришлось ломать стену.

Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска
Мужчину достали из стены спасатели и передали медикам

Мужчина в Якутске уронил в вентиляцию валенки и полез за ними, чтобы достать. Однако в результате провалился в шахту, пролетел 28 метров и застрял. Выбраться оттуда он смог только с помощью спасателей. Об этом сообщило издание «ЯСИА».

В ночь на 8 декабря в якутскую Службу спасения поступило сообщение от жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе. Они сказали, что услышали крики о помощи, которые доносились из стены на первом этаже.

Прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину в вентиляционной шахте. Оказалось, что он находился в техническом отсеке 10-го этажа и уронил в шахту валенки. Пытаясь вытащить их, он полез в отверстие, но не удержался и провалился внутрь. Он пролетел 28 метров и застрял в районе 1 этажа вниз головой.

От гибели его спасло то, что шахта постепенно сужается к низу, благодаря чему падение замедлилось. Помогли и потерянные валенки — они смягчили удар.

Спасателям удалось достать пострадавшего из вентиляционной шахты — для этого пришлось разрушить часть стены. Освобожденного мужчину передали врачам.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родился в рубашке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска
18:31 08-12-2019
Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска
Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети
18:16 08-12-2019
Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети
Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда
18:00 08-12-2019
Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда
Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день
17:45 08-12-2019
Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день
БердскОна так орала: Психиатр с криком оформила справку для ВТЭК ребенку-инвалиду в Бердске 4
17:24 08-12-2019
Она так орала: Психиатр с криком оформила справку для ВТЭК ребенку-инвалиду в Бердске
Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
16:08 08-12-2019
Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Вместо незамерзайки залил виски Jack Daniels в патрульное авто полицейский в Новосибирске
15:51 08-12-2019
Вместо незамерзайки залил виски Jack Daniels в патрульное авто полицейский в Новосибирске
Находившийся под следствием вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна 5 этажа в Тамбове. Погиб 1
15:13 08-12-2019
Находившийся под следствием вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна 5 этажа в Тамбове. Погиб
В конкурсе красоты "Миссис Земной шар 2020" победила Ксения Кривко из Кемерова
15:04 08-12-2019
В конкурсе красоты
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?
14:54 08-12-2019
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?