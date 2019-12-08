Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска

Он падал вниз головой 28 метров и застрял в районе 1 этажа вниз головой. Крики о помощи, доносящиеся из стены услышали соседи. Спасателям пришлось ломать стену.

Мужчину достали из стены спасатели и передали медикам

Мужчина в Якутске уронил в вентиляцию валенки и полез за ними, чтобы достать. Однако в результате провалился в шахту, пролетел 28 метров и застрял. Выбраться оттуда он смог только с помощью спасателей. Об этом сообщило издание «ЯСИА».

В ночь на 8 декабря в якутскую Службу спасения поступило сообщение от жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе. Они сказали, что услышали крики о помощи, которые доносились из стены на первом этаже.

Прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину в вентиляционной шахте. Оказалось, что он находился в техническом отсеке 10-го этажа и уронил в шахту валенки. Пытаясь вытащить их, он полез в отверстие, но не удержался и провалился внутрь. Он пролетел 28 метров и застрял в районе 1 этажа вниз головой.

От гибели его спасло то, что шахта постепенно сужается к низу, благодаря чему падение замедлилось. Помогли и потерянные валенки — они смягчили удар.

Спасателям удалось достать пострадавшего из вентиляционной шахты — для этого пришлось разрушить часть стены. Освобожденного мужчину передали врачам.