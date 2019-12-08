Признаки рака глаза

В случае хориоидальной меланомы особенно важным является раннее обнаружение, ведь она практичесеки не поддается медикаментозному лечению.

Рак кожи относительно легко лечить с помощью иммунотерапии, тогда как хориоидальная меланома почти не реагирует на терапевтическое воздействие

Рак глаза редок, но крайне опасен. Врачи рассказали, по каким изменениям можно распознать данное заболевание.

Немецкие специалисты поясняют, что существуют два вида рака глаза: ретинобластома и хориоидальная меланома. Ретинобластома часто диагностируется в детском возрасте, ее обычно замечают первыми родители.

Так, по словам врачей, при съемке со вспышкой один зрачок у ребенка с этим заболеванием, будет красный, а другой — белый, оранжевый или другого цвета. Другим признаком этого рака глаза может быть косоглазие.

Что касается, хориоидальная меланомы, она имеет мало общего с меланомой кожи несмотря на созвучность в названиях. Директор департамента офтальмологии в клиническом комплексе Шарите Антония Юссен рассказала, что рак кожи относительно легко лечить с помощью иммунотерапии, тогда как хориоидальная меланома почти не реагирует на терапевтическое воздействие, потому что ведет себя как эмбриональная или архаичная опухоль, способная проникать в любую клетку организма и обладающая высоким риском метастазирования.

Поэтому в случае хориоидальной меланомы особенно важным является раннее обнаружение, подчеркнула Антония Юссен.

Часто такая опухоль возникает в возрасте от 20 до 30 лет. Врач сообщила, что симптомы этого типа рака глаза зависят от того, в какой части глаза растет опухоль, но все они так или иначе связаны с ухудшением зрения.

«Человек среднего возраста может подумать, что ему нужны очки для чтения. Поэтому все проблемы со зрением, даже кажущиеся безобидными, должны быть прояснены офтальмологом», — заметила эксперт.