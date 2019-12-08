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Здоровье / Общество

Признаки рака глаза

21:53 08.12.2019 Фото: pxhere.com
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В случае хориоидальной меланомы особенно важным является раннее обнаружение, ведь она практичесеки не поддается медикаментозному лечению.

Признаки рака глаза
Рак кожи относительно легко лечить с помощью иммунотерапии, тогда как хориоидальная меланома почти не реагирует на терапевтическое воздействие
Сюжет: Онкология
Признаки рака глаза

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Рак глаза редок, но крайне опасен. Врачи рассказали, по каким изменениям можно распознать данное заболевание.

Немецкие специалисты поясняют, что существуют два вида рака глаза: ретинобластома и хориоидальная меланома. Ретинобластома часто диагностируется в детском возрасте, ее обычно замечают первыми родители.

Так, по словам врачей, при съемке со вспышкой один зрачок у ребенка с этим заболеванием, будет красный, а другой — белый, оранжевый или другого цвета. Другим признаком этого рака глаза может быть косоглазие.

Что касается, хориоидальная меланомы, она имеет мало общего с меланомой кожи несмотря на созвучность в названиях. Директор департамента офтальмологии в клиническом комплексе Шарите Антония Юссен рассказала, что рак кожи относительно легко лечить с помощью иммунотерапии, тогда как хориоидальная меланома почти не реагирует на терапевтическое воздействие, потому что ведет себя как эмбриональная или архаичная опухоль, способная проникать в любую клетку организма и обладающая высоким риском метастазирования.

Поэтому в случае хориоидальной меланомы особенно важным является раннее обнаружение, подчеркнула Антония Юссен.

Часто такая опухоль возникает в возрасте от 20 до 30 лет. Врач сообщила, что симптомы этого типа рака глаза зависят от того, в какой части глаза растет опухоль, но все они так или иначе связаны с ухудшением зрения.

«Человек среднего возраста может подумать, что ему нужны очки для чтения. Поэтому все проблемы со зрением, даже кажущиеся безобидными, должны быть прояснены офтальмологом», — заметила эксперт.
Источник: МедикФорум
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