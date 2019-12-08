Выносила пятерых детей чужим людям суррогатная мать из Новосибирска

Несмотря на осуждение со стороны, молодые женщины все чаще соглашаются выносить чужое дитя ради денег. Так они закрывают свои долги по ипотеке и зарабатывают на достойную жизнь. Вознаграждение за процедуру в среднем составляет 2,5 миллиона рублей. Бездетные пары из Берлина, Пекина и Москвы выбирают сибирячек для вынашивания эмбриона, а технологии позволяют успешно вырастить ребенка из пробирки, замороженной пять лет назад.

«РОДИЛА РЕБЕНКА-МАМОНТЕНКА»

Ольга Патрина — родная мать троих детей, а еще родила пятерых малышей (в том числе двойню) чужим людям. И сейчас снова готовится стать суррогатной матерью, это будут уже восьмые роды в ее жизни.

К сурматеринству Ольгу подтолкнул кризис 2008 года — семья осталась без жилья и работы с двумя маленькими детьми на руках, и забеременеть вместо кого-то оказалось удобным выходом. Ольга убедила мужа, что делает это на благо своей семьи и спасает финансовое положение, а затем увлеклась суррогатным материнством как благим делом. Еще пару лет назад общество воспринимало суррогатных матерей в штыки, но телепередачи о здоровье, а также истории звезд помогли отклеить ярлык. При этом многие женщины носят накладной живот, скрывая, что воспользовались помощью суррогатной мамы.

— У меня был опыт вынашивания эмбриона, который заморозили в 2013 году — он ждал своего часа пять лет. Я называла его «ребенок-мамонтенок». История такая: женщина пыталась забеременеть сама, у нее были переносы эмбриона, но неудачно. После этого она долго лечилась и в итоге пришла к нам. Все прошло просто чудесно — обычная беременность, родился крупный мальчик, — рассказала Ольга Патрина.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — ОТ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Суррогатные мамы называют свою работу призванием, но, конечно, это не альтруизм в чистом виде — вынашивание детей приносит вознаграждение от 1 миллиона рублей, а также стабильную зарплату — 30 тысяч. Обязательным условием является опыт родов первого ребенка, а возраст сурмамы — 22 — 35 лет. При этом нужно вести здоровый образ жизни, но никто не загоняет женщин в казарму.

— У нас (в агентстве, где работает Ольга. — Прим. ред.) много заказчиков-иностранцев — из Китая, Греции, Кореи, Германии, США, про Москву с Питером я вообще молчу. Мы их берем за ручку и ведем в клинику на обследование, там делают ЭКО, мы готовим суррогатную маму. Затем они прилетают на роды, мы оформляем пакет документов — и все, — говорит Ольга Патрина.

Восстановление после родов занимает около года, обычно суррогатная мать рожает не чаще раза в два года. Кроме того, каждую из сурмам отправляют к психологу, однако часто специалисты нужны и родителям. Женщины практически ежедневно сталкиваются с потребительским отношением от клиентов и вопросами: зачем сурмаме столько денег? зачем ездить на такси на девятом месяце беременности? зачем покупать новую одежду, если с прошлого раза осталась? В отдельных случаях суррогатную мать воспринимают почти как рабыню и хотят контролировать каждый ее шаг.

— Можно сказать, что мы и семьи создаем, — приводит пример руководитель Новосибирского центра суррогатного материнства Юнна Зверева. — Как-то к нам обратился одинокий мужчина с просьбой родить для него ребенка — мы отправили его искать жену, так как будущий ребенок должен быть записан на мать. Мужчина заплатил деньги, но перенос эмбриона не принес результата. Потом он приехал уже с другой женщиной, которая в итоге стала его женой. Сказал, что она будет рожать сама.

Обычно клиенты суррогатных мам — женщины, которые отдали много сил и времени работе, выплате ипотеки и обеспечению семьи, а затем поняли, что упустили возможность родить своего ребенка. При этом большинство будущих родителей — не богачи, выплачивают ипотечный кредит и даже могут рассчитаться за ребенка квартирой.

Источник: КП