Банан за $120 тысяч съел на выставке художник Давид Датуна в США

Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

© Фото : профиль David Datuna в сети Facebook

Американский художник Давид Датуна съел работу «Комик» итальянца Маурицио Каттеланана на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.

Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Датуна съел банан и назвал это перфомансом «Голодный художник». Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.



© REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Посетительница у арт-объекта «Комедиант» в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США

Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что «банан — это идея».