Американский художник Давид Датуна съел работу «Комик» итальянца Маурицио Каттеланана на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.
Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Датуна съел банан и назвал это перфомансом «Голодный художник». Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.
Банан за $120 тысяч съел на выставке художник Давид Датуна в США
22:37 08.12.2019
Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Американский художник Давид Датуна съел работу «Комик» итальянца Маурицио Каттеланана на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.
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