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Банан за $120 тысяч съел на выставке художник Давид Датуна в США

22:37 08.12.2019 Фото: Facebook, © REUTERS / Eva Marie Uzcategui
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Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Банан за $120 тысяч съел на выставке художник Давид Датуна в США
© Фото : профиль David Datuna в сети Facebook

Американский художник Давид Датуна съел работу «Комик» итальянца Маурицио Каттеланана  на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.
Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Датуна съел банан и назвал это перфомансом «Голодный художник». Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.

Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что «банан — это идея».

Банан за $120 тысяч съел на выставке художник Давид Датуна в США

© REUTERS / Eva Marie Uzcategui
Посетительница у арт-объекта «Комедиант» в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США

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