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Сын певицы Валерии разбился на Mercedes в ДТП на платной дороге под Петербургом. За рулем была его девушка

22:57 08.12.2019 Фото: Инстаграм
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В момент ДТП Арсений спал. Ему зашили губу. У подруги сломана рука. Сейчас обоих отпустили домой.

Сын певицы Валерии разбился на Mercedes в ДТП на платной дороге под Петербургом. За рулем была его девушка
Сыну Валерии зашили губу

На платной дороге из Петербурга в Москву в жесткое ДТП попал Арсений Шульгин, сын певицы Валерии. В ночь на 8 декабря, ближе к утру, на 649-м км трассы М-11 «Нева» (около Тосно) его автомобиль Мерседес» занесло, и он врезался в отбойник.

Фотографии с места происшествия сам Шульгин опубликовал в своем инстаграме. Снимок разбитой машины он подписал: «берегите себя», а до этого опубликовал фотографию из больницы с подписью: «почти добрались до Питера».
«Фонтанка» связалась с молодым человеком. Он сначала рассмеялся, затем поблагодарил и попросил продолжить беседу позднее. Арсений Шульгин ехал в Петербург в компании друзей. По информации нашего издания, сильнее всех пострадала его девушка – она в больнице с открытым переломом.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Ему 21 год, и с самого детства он активно занимался музыкой. Он уже не раз становился лауреатом международных конкурсов и играл вместе с матерью. Впрочем, как пишут светские издания, в последнее время Арсений от музыки отошел и занялся своей личной жизнью.

Управляла им 21-летняя девушка. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 8 декабря.

Автомобиль Арсения Шульгина попал в аварию под Тосно. Сын певицы Валерии и его девушка Лиана были госпитализированы. Как рассказал Шульгин в своём инстаграме, ему зашили губу, а его спутница сломала руку. «В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло», — написал он. Сейчас пострадавших отпустили домой.

Источник: Фонтанка.ру

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От редакции

Будьте осторожны на дороге.

Аноним, 08 декабря 2019 23:05
вообще и забыл про Валерию
а про сына даже и не знал
и на губу его пофигу
в чем новость и зачем?

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