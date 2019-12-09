На дорогую солярку и зарплату водителям пойдет повышенный тариф на проезд в автобусах Бердска

Проезд в муниципальных автобусах бердского ПАТП вырос до 24 рублей по приказу департамента по тарифам. Но реальная себестоимость перевозки пассажиров в два раза дороже.

Елена Бороздина, директор ПАТП Бердска, ездит на автобусах, чтобы знать обстановку

С воскресенья, 8 декабря, подорожал проезд на муниципальных автобусах в Бердске на 2 рубля — до 24 рублей. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила директор пассажирского автопредприятия Елена Бороздина. Такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области в конце ноября.

Поводом для повышения стоимости билета послужило обращение мэрии Новосибирска, которая подсчитала убытки от слишком дешевого проезда на общественном транспорте. В столице Сибири, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» выросла стоимость проезда как на автобусе, трамвае, так и в метро.

Стоит напомнить, что рост тарифа для бердских транспортников стал неожиданностью. Приятной. Но даже это увеличение не покрывает реальные затраты на перевозку пассажиров, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина. По ее словам, на самом деле каждая поездка обходится ПАТП в два раза дороже последней измененной цены.

— Тариф регулируемый, поэтому его меняют. Себестоимость примерно в два раза дороже. Люди говорят о протяженности маршрутов. Но от этого стоимость не зависит. Это одна из составляющих. У нас огромная база. Ее нужно содержать, ремонтировать транспорт. Мы только за одно отопление платим порядка полумиллиона в месяц. Площади большие, содержание стоит дорого, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

Куда уходят деньги

Огромная статья расходов — моторное топливо. Солярка за последнее время существенно выросла в цене. Кроме того, с каждым повышением стоимости проезда растет зарплата у сотрудников ПАТП.

— Когда с 2015 года впервые в прошлом году подняли тариф с 19 до 22 рублей, мы сразу подняли зарплату всему персоналу — прежде всего водителям и слесарям. Заработки у них выросли на 15%, — пояснила Бороздина.

Одновременно улучшают условия работы: за последний год создали комнату приема пищи и отдыха. Но ПАТП ограничено суммами контракта на пассажирские перевозки по итогам аукциона. Цена устанавливается приказами министерства транспорта Новосибирской области. Так — по аукционам — работают транспортники по всей стране.

По словам Елены Бороздиной, частные перевозчики могут себе позволить сохранить прежний тариф, поскольку они вольны платить своим работникам столько, сколько захотят. В муниципальных перевозках этого невозможно.

— Для муниципальных перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам, минтрансом установлена минимальная зарплата для водителей. И мы обязаны ее удерживать — 24 тыс. рублей в месяц. Мы понимаем, что ни у одного частника такой официальной зарплаты нет. У нас огромный фонд оплаты труда. Мы только налогов платим в год более 16 млн рублей, — рассказала директор бердского ПАТП.

Она полагает, что частники, в отличие от муниципалов, не могут подтвердить свои затраты на перевозки. Но и они говорят о том, что нет смысла возить пассажиров дешевле, чем за 30 тыс. рублей. Поэтому, скорее всего, повышение проезда в маршрутках не за горами.

— Департамент по тарифам устанавливает наполняемость автобусов 60%. У нас она ниже средней — примерно 30%, поскольку высока конкуренция со стороны маршруток, — сделал вывод Елена Викторовна.

Она подчеркнула, что не повышать стоимость проезда ПАТП не имеет права, так как это приказ департамента по тарифам. Вместе с тем Елена Викторовна высказала предположение, что в обозримом будущем цена билета в муниципальном автобусе меняться не будет.

— Я бы сказала, что произошло не повышение тарифа, а индексация с учетом роста цен на топливо и другое. Запчасти подорожали на 40%. Резину мы меняем, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, — констатирует Елена Викторовна.

Все автобусы в рейсах

Если бердское ПАТП перевозит ежегодно примерно 2,5 млн пассажиров, то «доход» от увеличения тарифа легко просчитать — 5 млн рублей. Но и без учета этих денег, муниципальным транспортникам удается сводить концы с концами. Более того, по словам Бороздиной, по итогам 9 месяцев 2019 года автопредприятие получило небольшую прибыль, заплатив с нее налог. Это не значит, что прибыль будет по окончании года, но факт остается фактом.

Сейчас в автопарке бердского ПАТП 39 рейсовых автобусов. 4 из них, как отметила Елена Бороздина, планируют списать:

— Это те автобусы, которые многократно ремонтировали. И уже смысла в их ремонте нет. Остаются 35 единиц. Но и ими в рамках муниципального контракта мы выполняем все рейсы — на 100%. Понятно, что пассажирам хочется больше автобусов. И мы вышли с предложением в транспортный отдел, чтобы добавить транспорт по «тройке», по маршруту №7 в летний период. Чтобы людям было удобно.

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