Около 500 мусорных баков расставили на 119 контейнерных площадках по всему Бердску

Определены места накопления коммунальных отходов в бердских дворах. Они принадлежат управляющим компаниям и ТСЖ, которые обязаны следить за их состоянием.

Оригинальное оформление контейнерной площадки у дома №17 на ул. Лунной на спасает от мусорных завалов

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 4 декабря подписал реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на территории города. В список внесли 119 площадок для мусорных контейнеров по всему Бердску. Места их расположения определили согласно правилам вывоза мусора. Отвечать за исполнение постановления Захаров назначил самого себя ка вице-мэра по строительству и городскому хозяйству.

Занесенные в реестр площадки принадлежат нескольким обслуживающим организациям и ТСЖ: «Кристалл» — в микрорайоне Молодежном, на ул. Морской и на территории бывшего Бердского санатория; «Белокаменный» — в микрорайоне Белокаменном; СКС — в Микрорайоне, на улицах Ленина и К. Маркса, в Северном микрорайоне и на других территориях; «Сибирский стандарт» — на улицах Лунной, Рогачева, Микрорайон. В списке также УК «ЖилКомСервис», ООО «Город», УК «Гурман», «Прогресс», «Старт», «Триумф», «Маг-Сервис» и муниципальная УК ЖКХ. У 10 многоквартирных домов, как сказано в постановлении, контейнерные площадки принадлежат Бердску.

На земле мусорные баки стоят только возле дома №17 на ул. Герцена. Все остальные площади либо забетонированы, либо имеют асфальтированное основание. Кроме места для сбора бытовых отходов у дома №8 на ул. Комсомольской. Здесь площадка под контейнеры посыпана гравием. По большей части места рассчитаны на 2-3 бака. Но есть территории, оборудованные под под один контейнер, а также под 4 и даже 6. Все зависит от количества жильцов в домах. Несколько многоэтажек снабжены мусорокамерами.

Таким образом, по всему Бердску расставлено около 500 мусорных баков, освобождать которые должен перевозчик «ЭкоСервис», у которого есть договор с региональным оператором «Экология Новосибирск». А поддерживать контейнерные площадки в нормальном состоянии обязаны их собственники — УК, ТСЖ, ТСН.

Узнать о своих мусорных контейнерах бердчане могут на официальном сайте администрации города.