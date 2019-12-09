Курят и пьют больше всего жители Сибири и Севера России

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Вредные привычки

Кампания по продвижению здорового образа жизни многие годы ведется во всем мире, но Россия относительно недавно примкнула к общему движению. Его поддерживают на самых разных уровнях. Одним из основных постулатов ЗОЖ является отказ от вредных привычек, под которыми можно понимать самый широкий круг соблазнов.

К основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания. Накопительный вред от них выливается в социальные и экономические негативные последствия для всей страны.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

Лидирует Северный Кавказ

Эксперты отмечают, что в первой пятерке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней — Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами.

Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям. Но по тем показателям, которые связаны с наркотическими веществами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

Кроме северокавказских республик, в лидирующую десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область. В каждом регионе своя специфика распространённости вредных привычек, но, согласно статистическим данным, во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя. Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка.

Лидеры антирейтинга

Состав замыкающей рейтинг группы остался прежним, по сравнению с результатами прошлого года изменились только места регионов. Эксперты отмечают, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга.

Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Для этих регионов объединяющим фактором является география, точнее, их расположение в суровых климатических зонах. Но если рассматривать каждый показатель в отдельности, то проблемы у них разные.

Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя наблюдается в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь, так как в этих регионах фиксируется самый высокий уровень его потребления на одного взрослого человека. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.

Столичные соблазны

Что касается двух столиц, то их позиции в рейтинге распространения вредных привычек немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Москва занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место — это на шесть строчек лучше прошлогоднего результата.

Жизнь в столичных регионах полна соблазнов, для обоих городов самыми проблемными показателями остаются те, которые отчасти характеризуют распространение наркомании. Санкт-Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех российских регионов, что отчасти можно объяснить географическим расположением города.

Для Москвы острой проблемой является табакокурение, которая, судя по увеличивающимся расходам населения на табачные изделия, только усугубляется. С другой стороны, в обоих городах прослеживается тенденция к сокращению потребления алкоголя, что ведет к снижению преступности в состоянии опьянения и показателя смертности от алкогольных отравлений.

Молодые курят меньше

Если говорить об общих тенденциях по стране, исследования свидетельствуют, что более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года в 47 российских регионах сократились расходы на табак, еще в четырех не изменились. Согласно расчетам экспертов РИА Новости, наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

С потреблением алкоголя ситуация сложнее. Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2018 год, по расчетам РИА Рейтинг, составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение.

При этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Республики Адыгея и Татарстан.

Немного лучше обстоит ситуация с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения – по итогам 2018 года общероссийский показатель несколько снизился. На позитивную динамику повлияло улучшение ситуации в 49 российских регионах. Смертность от отравлений алкоголем также немного снизилась в целом по стране, позитивную динамику показателя можно наблюдать в 63 российских регионах.

Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению.

Источник: РИА Новости