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Конкурс красоты в Малайзии выиграла студентка Алена Стрилецкая из Новосибирска

10:15 09.12.2019 Фото: с сайта ndn.info/предоставлены Яной Соловьевой
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Девушка выиграла международный конкурс красоты Miss Lumiere international World-2019. Ее соперницами были 23 девушки со всего мира.

Конкурс красоты в Малайзии выиграла студентка Алена Стрилецкая из Новосибирска
Конкурс красоты в Малайзии выиграла студентка из Новосибирска

Жительница Новосибирска Алена Стрилецкая выиграла международный конкурс красоты Miss Lumiere international World-2019. Ее соперницами были 23 девушки со всего мира.

В течение семи дней 24 девушки со всего мира погрузились в увлекательное путешествие красоты со сложными, но интересными этапами: фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Малайзии.

По словам директора Международных конкурсов красоты Яны Соловьевой, 21-летняя жительница Новосибирска Алена Стрилецкая выделялась красотой. «Россиянок всегда отличает безупречный внешний вид и великолепная подготовка», — говорит Яна Соловьева.

Финальное шоу состоялось вчера, 7 декабря, и включало в себя: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках и интеллектуальный конкурс.

«Алена держалась уверенно все этапы и достойным образом представила Сибирь. Победа не заставила себя ждать. Еще одна победа в копилке России на международном уровне. Теперь в области красоты», — добавила Яна Соловьева.

2, 3, 4 и 5 места заняли девушки из Франции, Китая, Южной Африки и Филиппин.
Добавим, что Алена Стрилецкая — победительница городского конкурса «Мисс Новосибирск international-2018». Выиграв его, красавица получила приглашение от директора международных конкурсов Яны Соловьевой представлять Сибирь на конкурсе в Сингапуре и Малайзии.

Алена заочно учится в Сибирском университете потребительской кооперации по специальности «Экономическая безопасность». Еще известно, что Алена более 10 лет занимается вокалом.

Источник: ndn.info

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