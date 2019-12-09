Забросали яйцами Порошенко в центре Киева

Бывший президент Украины выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Один из слушателей не оценил ораторский талант бизнесмена.

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Один из слушателей не оценил ораторский талант бизнесмена и закидал его яйцами.

На записи, опубликованной в Сети, председатель партии «Европейская солидарность» стоит на сцене и исполняет гимн вместе с хором. В конце выступления Петр Порошенко подходит к микрофону и выкрикивает лозунг «Слава Украине».

Внезапно один из слушателей начинает бросать яйца в сторону политика. На помощь бывшему президенту спешит депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз. «А-ну, поймайте его», – обращается Петр Порошенко к своему соратнику, намекая на правонарушителя.

Напомним, 8 декабря в центре Киева проходит акция оппозиции против «капитуляции» Украины. Организатором митинга выступила партия «Европейская солидарность». По предварительным данным, в мероприятии участвуют несколько тысяч человек.

Как сообщает «Лента.ру», оппозиция вышла на центральную площадь Киева, чтобы напомнить действующему президенту Владимиру Зеленскому о необходимости защищать интересы Украины на встрече в «нормандском формате». Переговоры лидеров четырех стран пройдут 9 декабря в Париже.

Источник: dni.ru