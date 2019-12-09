Бросил семечки на стол: Оскорбление Полины Гагариной на шоу «Голос» попало на видео

Молодой человек в образе гопника в зеленом спортивном костюме исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Во время номера он подошел к наставнице проекта и внезапно бросил перед ней горсть семечек.

Молодой человек, исполняя свой номер, бросил семечки в певицу Полину Гагарину

17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале». Молодой человек, исполняя свой номер, бросил семечки в певицу Полину Гагарину.

Молодой человек в образе гопника в зеленом спортивном костюме исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Во время номера он подошел к наставнице проекта Полине Гагариной и внезапно бросил перед ней горсть семечек. «Держи, малая, от души!» — обратился уралец к певице. Гагарина назвала поведение Курчанина хамским, но быстро простила его, решив, что «плохому поведению» он научился у своего наставника — певца Сергея Шнурова.

Соперниками екатеринбуржца в выпуске шоу стали исполнительница из Качканара Ирина Чувакова и москвичка Рагда Ханиева. Чувакова исполняла композицию «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda, а Ханиева — микс из хитов «Life» от Zivert и «Bad Guys» Билли Айлиш.

В итоге Сергей Шнуров решил, что ни один из уральцев не достоин выхода в следующий раунд проекта: он без колебаний предпочел Ханиеву и Чуваковой, и Курчанину.



Источник: ura.news