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Мыши с накачанными мускулами и эмоциональный робот улетели на МКС

10:45 09.12.2019 Фото: pixabay.com
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Провожая мышей в космическое путешествие, руководители эксперимента — доктор Се-Цзинь Ли и доктор Эмили Жермен-Ли спели перед стартом куплеты песни из супергеройского телевизионного мультфильма середины ХХ века «Mighty Mouse».

Мыши с накачанными мускулами и эмоциональный робот улетели на МКС
Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС

Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Беспилотный Dragon несет на своем борту в качестве пассажиров 40 мышей. Среди них — восемь «Майти-Маусов» с вдвое большей мышечной массой, чем у обычных мышей. Провожая мышей в космическое путешествие, руководители эксперимента — доктор Се-Цзинь Ли и доктор Эмили Жермен-Ли спели перед стартом куплеты песни из супергеройского телевизионного мультфильма середины ХХ века «Mighty Mouse».

При этом Жермен-Ли разрыдалась от эмоций, как призналась она журналистам Associated Press. Исследователи планируют провести эксперимент по наращиванию мышц и костей у мышей и разработать терапию, которая может однажды помочь астронавтам во время длительных космических полетов. Кроме того, на борту есть зерна ячменя для эксперимента в области пивоварения для компании Budweiser. В комплект груза также входит робот с искусственным интеллектом Саймон, предназначенный для проявления сочувствия к своим человеческим коллегам на орбите. Саймон проведет на космической станции до трех лет.

Источник: lentachel.ru

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