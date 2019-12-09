Вернется в науку и построит дом под Бердском известный «морж» Виталий Панасюк

Акваспортсмен получил диплом магистра философии, но работу в СО РАН ищет по первой университетской специальности инженера.

Почти 20 лет спустя после окончания магистратуры Виталий Панасюк решил вернуться в науку

Подтвердил свое ученое звание дипломом известный «морж» Виталий Панасюк из Бердска. Он официально стал магистром философии.

— История началась еще в 2000 году, когда я второй раз окончил НГУ. Ввиду того, что я еще тот лентяй, не подписал обходной лист. Корочку забрал, но без печати. Все эти годы она у меня лежала. Решал взяться за ум и восстановить диплом. А то всем говорю, что я магистр философии, а фактически диплома нет — без печати он недействителен. Дней 10 назад пошел в университет и был приятно удивлен новому красивому зданию НГУ. Зашел на факультет, там давай везде звонить. Оказалось, что нигде нет старой печати. Университет сменил название. Поэтому мне выдали дубликат диплома. Обычная процедура. Бывают же случаи, что люди теряют дипломы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк.

По словам Панасюка, он уже готов кое-что поменять в своей жизни. Решил больше не заниматься предпринимательской деятельностью — денег мало, нервотрепки много. Будет искать место в СО РАН.

— Я по первому образованию инженер. Я долго не работал, вряд ли сразу возьмут научным сотрудником. Но взять на работу могут. Я уже на несколько мест приценивался. Думаю, что со следующего года уже выйду на работу, — отметил Виталий Панасюк.

Сейчас известный аквайспортсмен живет в Новосибирске — снимает квартиру на Шлюзе. Но очень скоро планирует вернуться в Бердск. Правда, не совсем в Бердск, будет жить около Бердска, уточнил Виталий. Земельный участок уже есть, будет на нем строить дом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Панасюк уже дважды перенес выселение из жилья. Выселение аквайс-спортсмена из ипотечной квартиры было долгим и скандальным. Панасюк вставал в пикет у здания Верховного суда в защиту своих жилищных прав и замуровывал дохлых крыс в стенах.

Он взял в ипотеку однокомнатную квартиру, но, потеряв работу, не смог своевременно вносить платежи по кредиту — более 20 000 рублей в месяц. С банком договориться ему не удалось, родственники тоже не смогли помочь ему.

Все-таки Виталию Панасюку пришлось съехать. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. Но и из этого помещения его выселили, мол, маневренный фонд нужен людям более нуждающимся, нежели он.

Сейчас Панасюк продолжает активно заниматься продвижением аквайс-спорта. На последнем соревновании он получил достаточно серьезную травму. На восстановлении, по подсчетам спортсмена, уйдет около года.

— Секция аквайс-спорта работает. Мероприятия, если деньги дадут, будем проводить. В общем, все как было. Мы занимаемся на ул. Плотинной 1/1.

Совсем скоро, 15 декабря, на базе «Маяк» пройдет соревнование «проныр». Пловцы будут плыть подо льдом и через определенное количество метров выныривать из проруби. Под водой их будут страховать опытные водолазы.