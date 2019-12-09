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Арестовали экс-главу роддома из-за превращения младенцев в инвалидов в Москве

11:00 09.12.2019 Фото: pixabay.com
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Марину Сармосян арестовали по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Им было отказано в проведении кесарева свечения, в результате новорожденные дети были травмированы.

Арестовали экс главу роддома из за превращения младенцев в инвалидов в Москве
Экс-главу филиала московского роддома №27 арестовали по делу о халатности

По данным собеседника агентства, уголовное дело против врача было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших.
Суд арестовал бывшую заведующую филиалом московского родительного дома №27 Марину Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сармосян меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по статьям 293 («Халатность») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. «Уголовное дело было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших, которым было отказано в проведении кесарева свечения, в результате новорожденные дети были травмированы при прохождении через родовые пути», — сказал источник.

В ходе следствия запланированы в том числе экспертизы и очные ставки. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Москве.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки в связи с многочисленными жалобами пациентов принято решение об увольнении руководства роддома №27 имени Спасокукоцкого — заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений.

Ранее в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

Источник: ТАСС

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