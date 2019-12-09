Взыскал 1 рубль за лишние 19 дней ареста с Минфина РФ осужденный экс-депутат Алексей Осин из Бердска

Сначала Алексей Николаевич, бывший депутат и директор УК «Жилстройсервис», оценивал свои душевные страдания по двум искам в 450 тыс. рублей. Но позже отказался от финансовых претензий.

Муниципальный КБУ взыскивает с Алексея Осина почти 8 млн рублей — долг за предоставленные ресурсы

Экс-депутат бердского горсовета и бизнесмен Алексей (Николавич) Осин отсудил моральный вред у Следственного комитета и министерства финансов РФ за то, что он просидел за решеткой лишние 19 дней. В размере 1 рубль.

В октябре 2018 года Бердский городской суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, нанесшего ущерб в размере 7,9 млн рублей муниципальному КБУ, и присвоение денег с использованием служебного положения. Но в ходе расследования и судебного следствия он находился под стражей на 19 дней больше срока наказания, избранного судом. За это осужденный требовал с бердского отдела СКР 150 тыс. рублей.

В уголовном деле Осина значилось 11 эпизодов преступной деятельности. По одному из них — ч. 3. ст. 160 УК РФ (растрата) — суд признал его невиновным. А именно, в том, что он якобы потратил деньги, похищенные у компании, которую возглавлял, на оплату обучения в Томском филиале РАНХиГС. Второе заявление Осина в суд касалось его оправдания по этому эпизоду. В этой части он тоже просит взыскать моральный и материальный вред в размере 300 тыс. рублей.

— Но позже в судебном заседании Бердского городского суда он окончательно просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в свою пользу компенсацию морального вреда в размере одного рубля. Осин заявил об отказе от иска с требованием компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей в течение 19 дней. 18 ноября исковые требования удовлетворены и с министерства РФ в пользу Осина взыскан 1 рубль, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», иск поступил в бердский суд в июне 2019 года. Но дважды судья Сергей Мельчинский переносил предварительные слушания в связи с тем, что менялся ответчик. Первоначально в иске фигурировал бердский отдел Следственного комитета. Позже в качестве «надлежащего ответчика» определили управление СКР по Новосибирской области. Затем добавилось Министерство финансов России в лице его регионального подразделения.

Судимость с Осина пока не снята, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

Дело Осина

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд признал Алексея Осина виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также в нескольких эпизодах присвоения и растраты чужого имущества с использованием служебного положения. Следствие считало, что деньги Осин потратил на покупку электроники и техники, а также на оплату обучения в Томском филиале РАНХиГС. Но суд оправдал Осина в этой части инкриминируемых ему преступлений.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, Алексей Осин, являясь единственным участником ООО «УК «Жилстройсервис» принял решение о направлении на обучение директора ООО «УК «Жилстройсервис», которое было оплачено за счет средств юридического лиц. При этом директор прошел курс обучения, получил диплом о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление», что соответствует выполняемой им работе в ООО «УК «Жилстройсервис». Таким образом, Осин, оплатив образование в Томском филиале ФГОУ ВПО СибАГС, не имел никакой корыстной заинтересованности, поэтому его действия не могут оцениваться как хищение, в связи с чем он подлежит оправданию за отсутствием состава преступления, сказано в приговоре.

По остальным эпизодам Осин признан виновным. Согласно судебному вердикту, он причинил ущерб в 7,9 млн рублей МУП «КБУ». Эти деньги Комбинат сбытовых услуг пытается взыскать с Осина в порядке гражданского судопроизводства.

По данным следствия, Осин с августа 2010 по март 2015 года, являясь директором УК «Жилстройсервис», заключил с собственниками квартир договоры на управление 21 многоквартирным домом в Бердске. Для предоставления коммунальных услуг бердчанам Осин также заключил договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды с бердским Комбинатом бытовых услуг. Жильцы исправно оплачивали коммуналку в кассах и на расчетные счета ООО «УК «Жилстройсервис», но до КБУ деньги не доходили.

Как гласили материалы следствия, действия Осина повлекли введение в отношении должника – ООО «УК «Жилстройсервис» — процедуры банкротства.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены еще 11 эпизодов преступной деятельности Осина, выразившиеся в хищении денег, принадлежащих ООО «УК «Жилстройсервис». Так, обвиняемый систематически в течение нескольких лет получал вверенные ему денежные средства, принадлежащие обществу, в подотчет. Деньги присваивал и в последующем распоряжался ими по своему личному усмотрению.