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Тестовая новость №2
10:37 09.12.2019
Спасибо за ваш голос
БердскУбивший автоледи на первом свидании угрожал расправой прокурору в суде Бердска
12:45 09-12-2019
Сюрприз от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей
12:30 09-12-2019
Путин поздравил с Днем рождения телеграммой Алису Фрейндлих 1
12:15 09-12-2019
Гороскоп на 9 декабря: Избавиться от демонов и принять стыд советуют астрологи огненным знакам
12:02 09-12-2019
БердскВернется в науку и построит дом под Бердском известный "морж" Виталий Панасюк
12:00 09-12-2019
Бросил семечки на стол: Оскорбление Полины Гагариной на шоу «Голос» попало на видео
11:45 09-12-2019
Забросали яйцами Порошенко в центре Киева
11:30 09-12-2019
БердскВзыскал 1 рубль за лишние 19 дней ареста с Минфина РФ осужденный экс-депутат Алексей Осин из Бердска
11:15 09-12-2019