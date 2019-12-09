Путин поздравил с Днем рождения телеграммой Алису Фрейндлих

Президент России: «Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством».

Блистательная Алиса Бруновна Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством», — отметил президент, пожелав актрисе успехов, здоровья и благополучия.

Источник: ТАСС