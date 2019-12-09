Таксист из Новосибирска неудачно развернулся в Бердске и попал в ДТП

Грубейшее нарушение ПДД на федеральной трассе, повлекшее серьёзную аварию утром 9 декабря, обошлось без пострадавших.
Грубейшее нарушение ПДД на федеральной трассе, повлекшее серьёзную аварию утром 9 декабря, обошлось без пострадавших.
Двигавшийся за разворачивающимся на трассе «таксишным» «Ниссан Тиана» водитель попутного автомобиля «Тойота Камри» попытался объехать внезапно возникшее перед ним препятствие, однако сделать это ему не удалось.
В результате «Тойота» жёстко припечатала «Ниссан» в бочину.
Определить виновника произошедшего аваркому удалось без излишних оговорок. Известно, что в данном месте федеральной трассы в Бердске разворот через сплошную линию разметки категорически запрещён. Возможно, таксист из областного центра не знал об этой детали дорожного движения в нашем городе. Теперь узнал. К сожалению, после аварии.