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Мама детей-инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете

15:00 09.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Слабослышащие и слабовидящие дети и взрослые пели песни, танцевали, показывали фокусы и демонстрировали моду. 21-летний слабослышащий Валерий Эм из Новосибирска впервые голосом исполнил песню про свою родину «Казахстан».

Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Слабослышащий Валерий Эм впервые спел песню голосом

7 декабря в Городском доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов и гала-концерт фестиваля «Без границ».

Ярким танцем в красочных костюмах открыл праздник хореографический интеграционный коллектив «Я+Ты» из Искитима. В составе коллектива ребята, имеющие нарушения слуха, и учащиеся Детской музыкальной школы Искитима. Артисты являются лауреатами международных фестивалей. Они выступали в телецентре «Останкино».

Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете

Валерий Эм в дальнейшем будет работать с особенными ребятами


21-летний слабослышащий Валерий Эм из Новосибирска впервые голосом исполнил песню про свою родину «Казахстан». Даниил Смолин переводил вокальное произведение жестами.

Руководитель коллектива Ирина Федотова, в котором занимается молодой человек, рассказала, что в жанре «вокальное пение» он выступает первый раз.
— Он у нас большой-большой артист. У него большое будущее. Он учится на педагога, а в дальнейшем будет работать с особенными ребятами и заниматься с ними искусством, — призналась руководитель.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» начальник отдела социальной защиты Бердска Наталья Скоромных на концерте выступили не только бердчане, но искитимцы и новосибирцы.

— Фестиваль «Без границ» с каждым годом собирает все большее число участников. В 2019 году – он восьмой по счету. На нем выступили 64 человека, от 18 до 70 лет. Взрослые и дети, слабослышащие и слабовидящие, поют песни и танцуют, показывают фокусы и демонстрируют моду, — отметила специалист.

Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете

Маме особенных ребятишек помогает улыбка детей

За каждым выступлением — большой труд детей, педагогов и родителей. Трудно переоценить роль родителей в развитии особенных детей. Чтобы добиться результата, нужно в разы больше терпения, общения и внимания.

Где взять на это силы? Светлана Серенко из Бердска — мама четверых детей, двое из которых с особенностями развития, рассказала, что ей помогает не падать духом.

— Нужно просто любить своих детей. Дороже особенных деток нет ничего на свете. Нужно заниматься с ребятишками, и тогда детки хотя бы не полностью, но адаптируются в обществе. Закрываться не нужно. Находите единомышленников, таких же мамочек. Когда мы вместе — можно горы свернуть! Мне помогает улыбка моих детей. Когда мой сын выходит с занятия с горящими глазами и говорит: «Мама, посмотри, что я нарисовал»! Для меня нет большего счастья, чем видеть своего ребенка счастливым, — поделилась многодетная мама.

Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете
Мама детей инвалидов из Бердска: Дороже особенных деток нет ничего на свете

Автор видео Елена Белоусова

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