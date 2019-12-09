Гороскоп на 9 декабря: Избавиться от демонов и принять стыд советуют астрологи огненным знакам

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 декабря, когда растущая Луна оказывается в зодиаке Тельца важно помнить следующее:
Раки, вы обладаете многочисленными талантами и способны на многое. Однако вы рискуете растранжирить свои способности по мелочам. Девы, это время духовного пробуждения. Весы, внутренняя трансформация приведет к серьезным изменениям. Вы имеете полное право совершать ошибки, главное — умейте их признавать.
♈ Овен
Космический совет: вам необходим четкий план действий.
♉ Телец
Тельцы, вам необходимо увидеть общую картину происходящего, мелкие детали не дают рассмотреть ее беспристрастно. Проанализируйте свои успехи и неудачи. Это лучший способ понять, что нужно изменить, а что нет.
Космический совет: оглянись, чтобы найти путь вперед.
♊ Близнецы
«Выберите работу, которую вы любите, и вам никогда не придется работать ни дня в своей жизни». Эти мудрые слова Конфуция точно отражают ваши мысли, Близнецы. Не бойтесь ощутить свободу, она откроет вам новые двери.
Космический совет: не бойтесь открыть новую дверь.
♋ Рак
Раки, вы обладаете многочисленными талантами и способны на многое. Однако вы рискуете растранжирить свои способности по мелочам. Внимательно посмотрите на список задач. Определите наиболее важное, а остальное отсейте. Если это значит сказать «нет» нескольким вещам, пусть будет так.
Космический совет: не разбазаривайте свой талант по мелочам.
♌ Лев
Львы, время делиться знаниями, в первую очередь с коллегами по работе. Помните, все, что вы вкладываете во Вселенную, возвращается в десять раз. Эта фаза вашей жизни также принесет отличные новости, связанные с финансами. Верьте, что скоро вы обретете стабильность.
Космический совет: поделитесь знаниями, которые вы накопили за эти годы.
♍ Дева
Девы, это время духовного пробуждения. Вы открываете новые истины о себе и космосе. Каждый раз, когда ваш внутренний мир претерпевает изменения, это приводит к изменению вашей внешней реальности. Удачи!
Космический совет: это время духовного пробуждения.
♎ Весы
«Ошибка прошлого — мудрость и успех будущего», — сказал Трайон Эдвардс. Вы человек, Весы, поэтому вы имеете полное право совершать ошибки. Не бойтесь признать их. Попытайтесь понять, чему они вас учат, и проанализируйте это.
Космический совет: сосредоточьтесь на анализе того, почему вы совершили ту или иную ошибку.
♏ Скорпион
Скорпионы, вам придется принять некоторые довольно неприятные вещи, такие как гнев, печаль, стыд и вину. Пока вы не поймете, что именно это душит вас и не дает в полной мере наслаждаться жизнью, ничего не изменится.
Космический совет: примите себя со всеми недостатками.
♐ Стрелец
Стрельцы, избавьтесь от демонов, изгоните страхи и станьте ближе к своей мечте. Это единственный способ добраться наверх. От ваших действий сейчас, зависит ваше будущее минимум на пять лет.
Космический совет: победите свои страхи.
♑ Козерог
Козероги, даже задержки и трудности дают возможность расти. О чем нужно помнить, когда вы встречаетесь с внутренними и внешними демонами: вы больше и лучше этого. Вам удавалось решить более серьезные проблемы.
Космический совет: трудности закаляют вас.
♒ Водолей
Водолеи, вам необходимо выбрать верный курс и начать инвестировать свои силы в действительно нужные и важные проекты. Вы можете иметь или не иметь грандиозный план, и это нормально. Сделайте следующий шаг, следуя своей интуиции.
Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.
♊ Рыбы
Рыбы, сейчас вам необходимо выключить мечтателя в своей голове, и спокойно все проанализировать. Только тогда вы сможете продвинуться вперед. Что касается ваших финансов, вас просят срезать углы. Есть некоторые серьезные расходы на вашем пути. Лучше быть готовым к этому.
Космический совет: создайте финансовый резерв.
Источник: 5-tv.ru