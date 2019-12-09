Вылететь в трубу: Подорожает газ для населения из-за приватизации сетей в России

В Минэнерго убеждены в обратном: там утверждают, что подорожания топлива не случится, а необходимость приватизации объясняют важностью правильной эксплуатации газовых сетей.

Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м. В самом ведомстве убеждены в обратном: там утверждают, что подорожания топлива не случится, а необходимость приватизации объясняют важностью правильной эксплуатации газовых сетей. Однако опрошенные «Известиями» эксперты согласны с парламентариями. По их мнению, граждане уже сегодня сталкиваются с огромной разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства.

Правки поправок

Как пояснили «Известиям» в Минэнерго, после прохождения всех процедур согласования законопроект может быть внесен в Госдуму уже во II квартале 2020 года. Документ подразумевает внесение поправок в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», уточняющих особенность передачи в собственность сетей газораспределения и газоснабжения.

В сопроводительной записке министерство объясняет целесообразность принятия поправок коллизией в законодательстве, которое сегодня считает «спорным» вопрос приватизации газовых сетей в России. Суды отменяют сделки по передаче государственных трубопроводов в частную собственность, если они имеют социально значимый характер. В документе также отмечается, что в настоящее время в региональной и муниципальной собственности находятся объекты газоснабжения, содержание которых сопряжено со значительными затратами местных бюджетов.

«Таким образом, прямое закрепление в законе нормы о приватизации представляется актуальным не только в целях устранения коллизий в законодательстве, но и в последовательной реализации мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и эксплуатации таких объектов лицами, обладающими необходимой компетенцией», — подчеркивают в Минэнерго.

Как пояснили «Известиям» в министерстве, вопрос приватизации газовых сетей обсуждается давно. Несколько лет назад он был рассмотрен на заседании Совфеда, после чего в октябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 30 и 30.1 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», уточняют в министерстве. Однако в той редакции правительство РФ документ не поддержало. Поэтому Минэнерго «в инициативном порядке» начало подготовку нового.

На вопрос «Известий», не приведет ли приватизация к повышению цен на газ для населения, в Минэнерго ответили отрицательно и сослались на ФАС, которая учитывает расходы газораспределительной организации на аренду сетей, находящихся в собственности органов местного самоуправления. «В этой связи, по мнению Минэнерго России, принятие законопроекта не повлечет рост тарифов и конечных цен на газ для населения», — убеждены в ведомстве.

Новые монополисты

Иного мнения придерживаются в парламенте.

— Проблема в том, что в России очень много бесхозных газовых сетей, которые никому не принадлежат. Их даже подключать нельзя, так как это небезопасно, и за этим вообще нет никакого контроля. А в случае взрыва, аварии или утечки нельзя никому предъявить претензии, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, через «бесхозные» газопроводы снабжаются потребители, которые исправно платят по тарифу, и поэтому отключать их нельзя. Инициатива же Минэнерго даст возможность продажи газопроводов тем, кто сможет обеспечить их надлежащую эксплуатацию. Однако депутат признал, что в случае разрешения приватизации можно ожидать незначительного роста цен на голубое топливо.

— Если такие газопроводы «легализуются», очевидно, возникнут затраты на их содержание, — подчеркнул он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников отнесся к инициативе Минэнерго более критически.

— Этот законопроект абсолютно не нужен. Дело в том, что у человека нет выбора — получать газ у этого или другого поставщика. То есть собственник, приватизировав метр трубы, становится монополистом. Я категорически против, чтобы в социальной сфере возникали такие рыночные отношения, — заявил он, назвав документ «лоббистским».

В ПАО «Газпром» дать оперативный комментарий «Известиям» не смогли.

Все в счет

В советские времена распространение газа в регионах контролировалось сверху: государство устанавливало тарифы для региона, а облгазы их реализовывали, напомнил в беседе с «Известиями» экономист Алексей Скопин. Сейчас внутренний газовый рынок уже не является полноценно монопольным. Помимо главных игроков на нем присутствуют и мелкие частные компании.

При этом еще недавно позиция по вопросу приватизации газовых сетей была иной, подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

— Считалось, что частникам нельзя приватизировать газовые сети, потому что возникает вопрос с их присоединением. Когда, например, приходит человек в горгаз и говорит: «У меня частный дом, я хочу присоединиться к сети». А ему отвечают: «Последний участок, который доходит до вас, контролирует ваш сосед, договаривайтесь с ним». Человек приходит к соседу, а тот ему: «Я потратил миллион, давай мне эту сумму, и я тебе разрешение напишу», — привел пример эксперт.

В России уже проходили судебные процессы, на которых выносилось решение в пользу того, кто хочет присоединиться к газу. Так, в Краснодарском крае после продажи газопровода частной компании жители одной из станиц не смогли газифицировать свои дома из-за резкого роста стоимости услуги. Вместо 35 тыс. рублей, которую предлагали заплатить за это муниципальные власти, им выставили счета по 300 тыс. В итоге в ситуацию вмешалась прокуратура, признавшая приватизацию незаконной.

Игорь Юшков также допустил, что стоимость газа может вырасти, в случае если частный владелец докажет ФАС, что содержание труб обходится в определенную сумму.

Источник: Известия