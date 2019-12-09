Застрелили тигренка браконьеры в Приморье

В Приморье нашли мертвого тигренка с огнестрельными ранениями

Труп молодого тигра со следами насильственной смерти в виде огнестрельных ранений обнаружили в Спасском районе Приморья. Неподалеку от места обнаружения тела хищника задержаны граждане, занимавшиеся браконьерством на копытных животных. В настоящее время ведётся проверка на их причастность к убийству редкого хищника, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АНО «Центр «Амурский тигр».

Как рассказал руководитель специальной группы Центра «Амурский тигр» — инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края» Александр Чебанюк, преступления выявлены в общедоступных охотничьих угодьях Спасского района Приморского края.

«4 декабря 2019 года мы получили оперативную информацию, что в 11 км от села Нововладимировка находится группа людей, которая производит незаконную охоту на копытных. 5 декабря 2019 года совместно с сотрудниками Центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и УФСБ по Приморскому краю мы выдвинулись на данную территорию для проверки данной информации.

В ходе следования к предполагаемому месту нахождения браконьеров нами был обнаружен труп тигренка с явными признаками насильственной смерти. По следам, которые были обнаружены на месте, мы вышли к зимовью, где были обнаружены двое местных жителей, при которых было оружие. При обследовании территории вокруг зимовья были выявлены два «схрона» с мешками, в которых находилось мясо дикого кабана. На место была вызвана оперативно-следственная группа ОМВД по Спасскому району для проведения оперативных мероприятий. Граждане задержаны, ведется расследование, проверяется их причастность к незаконной охоте на кабана, и, в том числе, на тигра», — рассказал Александр Чебанюк.

Труп тигра изъят и направлен на экспертизу.

По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, для установления всех обстоятельств произошедшего потребуется определённое время.

«На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы – матери погибшего тигрёнка. Пока, по информации, собранной специалистами на месте, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать её отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применимо к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство – это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных. В истории пока много неизвестных, а те факты, которые уже установлены, пока не разглашаются в интересах следствия. Если причастность данных граждан к незаконной охоте на копытных животных и тем более на тигра будет установлена, то им грозит серьезная уголовная ответственность», — комментирует Сергей Арамилев.

Источник: primamedia.ru