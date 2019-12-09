Почему убегают из дома подростки в Бердске?

Чтобы дети не убегали, создайте дома обстановку, где они могут зализывать раны,советует нейропсихолог Геннадий Дашкевич.

В большинстве случаев дети уходят из дома из-за сложных детско-родительских отношений

Ежедневно мы читаем в СМИ: «Пропал подросток». Одних находят живыми, других — погибшими. Новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич рассказал на родительском собрании в Бердске, как вести себя с подростками, чтобы они не уходили из дома.

В каких случаях подростки уходят из дома?

В большинстве случаев дети уходят из дома из-за сложных детско-родительских отношений. С установкой «меня не понимают» чаще подростки пускаются в бега.



— Меня родители часто спрашивают, почему дочка часами просиживает в соцсетях, а сына домой не загонишь с улицы. Любое погружение в интернет или улицу связаны с компенсацией. Он не находит в семье поддержку, и ищет его на стороне,- утверждает нейропсихолог.

По словам специалиста, недавно мама привела девочку, ученицу 5 класса. Она после школы все время проводит на улице, компанией они слоняются по стройкам. Выясняется, что мама ездит в командировки, в это время бабушка занимается эзотерикой, а дедушка борется с этим. От такой ситуации любой сбежит.

— Семья выталкивает ребенка на улицу, а потом предъявляет претензии. Единственный способ, чтобы не случилось страшной трагедии, и ребенок не ушел из семьи, он должен помнить, что семья — его дом. То место, куда он может прийти, приползти в любом случае, что бы с ним не случилось. Ошибающийся и разочаровавшийся, с проблемами и без них. Создайте среду, в которую он готов вернуться, чтобы зализать свои раны, — убежден Геннадий Дашкевич.