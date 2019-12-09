Ребенок с ДЦП скончался в ледяной луже на полу рядом с умершей матерью

В городе Можга в Удмуртии 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП умер в квартире
Сын-инвалид, который не мог говорить, по данным местного портала Udm-Info, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру. Поскольку помещение находилось на первом этаже, никто этого не заметил, так как вода стекала в подвал.
Ребенок скончался в ледяной луже на полу. По предварительной информации, он умер от переохлаждения.
Тела погибших обнаружили 6 декабря.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах случившегося.
Источник: РИА Новости