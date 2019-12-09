Ребенок с ДЦП скончался в ледяной луже на полу рядом с умершей матерью

Сын-инвалид, который не мог говорить, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру.