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Ребенок с ДЦП скончался в ледяной луже на полу рядом с умершей матерью

15:33 09.12.2019 Фото: pxhere.com
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Сын-инвалид, который не мог говорить, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру.

Ребенок с ДЦП скончался в ледяной луже на полу рядом с умершей матерью

Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру

В городе Можга в Удмуртии 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП умер в квартире
Сын-инвалид, который не мог говорить, по данным местного портала Udm-Info, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру. Поскольку помещение находилось на первом этаже, никто этого не заметил, так как вода стекала в подвал.
Ребенок скончался в ледяной луже на полу. По предварительной информации, он умер от переохлаждения.
Тела погибших обнаружили 6 декабря.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах случившегося.
Источник: РИА Новости
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