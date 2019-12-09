Стало меньше курить молодое поколения

Составлен рейтинг российских регионов по отсутствию у населения вредных привычек. Первое место за Чеченской республикой, следом за ней – Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Эксперты отмечают, что для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табака и алкогольной продукции.

Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя приходится на Камчатский край Эксперты составили рейтинг российских регионов по отсутствию у населения вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей распространения. Как сообщает агентство, при расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

Топ-5 по сравнению с предыдущим годом не изменился. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней – Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Эксперты отмечают, что для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табака и алкогольной продукции. Однако по тем показателям, которые связаны с наркотиками, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

Помимо северокавказских республик, в лидирующую десятку вошли Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Что касается лидеров антирейтинга – максимальная популярность вредных привычек наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга. Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя приходится на Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейскую автономную область.

В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь – в регионах фиксируется самый высокий уровень его потребления на одного взрослого человека. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), однако показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.

Позиции в рейтинге двух столиц немного улучшились по сравнению с предыдущим годом. Так, Москва занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург оказался на 70-м месте – результат на шесть строчек лучше прошлогоднего.

Исследование агентства свидетельствует, что молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. В 2018 году в 47 российских регионах траты на табак сократились, еще в четырех не изменились. Согласно расчетам экспертов, наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

В то же время, несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2018 год, составил 7,3 литра на взрослого человека, что ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, однако в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение.

При этом в 40 регионах указанный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Республики Адыгея и Татарстан.