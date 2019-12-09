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Сенсация: Лор и два педиатра начнут работать с 20 декабря в горбольнице Бердска

15:45 09.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для привлечения дефицитных в городе специалистов мэрия выделила две квартиры.

Сенсация: Лор и два педиатра начнут работать с 20 декабря в горбольнице Бердска
Один педиатр принимает до 1,5-2 участков
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Сенсация: Лор и два педиатра начнут работать с 20 декабря в горбольнице Бердска

Сенсация: Лор и два педиатра начнут работать с 20 декабря в горбольнице БердскаСидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в БердскеЕщё 55 новостей

Новые врачи устраиваются на работу в горбольницу Бердска.

-15 декабря к нам приезжают два педиатра, которым бердская горадминистрация выделила двухкомнатную квартиру. Они переезжают и устраиваются на работу. И лор-специалист, которому выделена однокомнатная квартира, приступит к работе после 20 декабря, — сообщила на совещании чиновников 9 декабря главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

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От редакции

Как привлечь специалистов в ЦГБ Бердска?

Евгений, 09 декабря 2019 16:22
НВР:
Врачи - тоже люди. Привлечь можно только деньгами и жильем. Патриотизма хватает очень не надолго.

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