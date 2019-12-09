Сенсация: Лор и два педиатра начнут работать с 20 декабря в горбольнице Бердска

Один педиатр принимает до 1,5-2 участков

Новые врачи устраиваются на работу в горбольницу Бердска.

-15 декабря к нам приезжают два педиатра, которым бердская горадминистрация выделила двухкомнатную квартиру. Они переезжают и устраиваются на работу. И лор-специалист, которому выделена однокомнатная квартира, приступит к работе после 20 декабря, — сообщила на совещании чиновников 9 декабря главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.