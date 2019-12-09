Какой ремень купить: обзор базовых моделей

Он не только поддерживает джинсы или брюки, но также делает пикантный акцент на талии, формирует женственный силуэт и придает образу утонченности.

Базовый набор ремней в женском гардеробе

Ремни и пояса в магазине MODNOTAK представлены в многообразии моделей. Обязательно стоит купить классический ремень, который является универсальным. Для него характерны такие особенности:

изготовлен из натуральной или искусственной кожи хорошего качества;

ширина составляет от 3 до 3,5 сантиметров;

имеет лаконичный дизайн, который проявляется в базовом оттенке (черный, коричневый) и простой пряжке.

Классический ремень можно носить как поверх одежды, так и под ней. Во втором случае он не будет выпячиваться из под свитера или рубашки.

В гардеробе также должен быть яркий ремень, который поможет создавать оригинальные образы. Он может иметь крупную пряжку необычной формы, украшенную стразами, гравировкой, тиснением. Еще один модный вариант — ремень под змеиную кожу или другой хищный окрас. К нему стоит подобрать сумочку, чтобы сделать образ более гармоничным. Большой выбор моделей предлагает интернет-магазин сумок modnotak.com.ua.

Тонкий ремень понадобиться для того, чтобы носить его на талии. Им можно подвязать платье свободного кроя или рубашку в мужском стиле, чтобы создать женственный силуэт. Он может иметь классический дизайн, а может быть представлен в виде шнурка или косички. Первый вариант уместен в том случае, если одежда яркая и принтованная, тогда он не будет перегружать образ. Второй стоит носить тогда, если платье скучное, и образ требует яркой детали.

Особенности выбора ремня под фигуру

Чтобы ремень был украшением всего образа, нужно правильно подобрать его под фигуру. Стройным девушкам подходят абсолютно все модели, поэтому они могут не переживать на этот счет.

Обладательницы пышного бюста должны избегать ремней, выполненных в виде корсетов и кушаков. Они делают грудь еще больше, из-за чего фигура в целом смотрится громоздко и тучно. Идеальный вариант для таких случаев — тонкий ремешок на талию, который будет отвлекать внимание от большой груди.

Зато кушаки отлично подойдут девушкам с пышными бедрами. За счет того, что такой ремень достаточно широкий, он смещает акцент с бедер на талию.

Девушкам с небольшим животиком стоит носить тонкие ремешки на бедрах, смещая акцент на линию бедер. Если живот большой, то ремень должен быть широким с массивной пряжкой. Носить его также нужно на бедрах, отвлекая внимание от лишних сантиметров в области талии.

«Дюймовочкам» лучше всего подходит тонкий поясок, носить который нужно на талии. Он визуально вытягивает силуэт и прибавляет роста. Девушки высокого роста могут смело выбирать и тонкие, и широкие ремешки.