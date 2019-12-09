Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже после «нормандского саммита»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются в Елисейском дворце после «нормандского саммита», передает корреспондент РИА Новости.
Встреча «четверки» должна начаться около 18:00 по московскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников. Ожидается, что переговоры продлятся два часа 45 минут.
До начала мероприятия планируется ряд двусторонних встреч. В частности, Путин пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
В феврале 2015-го «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.
После последнего саммита успела смениться половина состава, и именно новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский — активнее всех агитировали за проведение встречи.
Источник: РИА Новости