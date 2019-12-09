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Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже после «нормандского саммита»

15:08 09.12.2019 Фото: pixabay.com
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Президенты России и Украины пообщаются в Елисейском дворце.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже после нормандского саммита
Россия-Украина

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются в Елисейском дворце после «нормандского саммита», передает корреспондент РИА Новости.
Встреча «четверки» должна начаться около 18:00 по московскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников. Ожидается, что переговоры продлятся два часа 45 минут.

До начала мероприятия планируется ряд двусторонних встреч. В частности, Путин пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

В феврале 2015-го «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.
После последнего саммита успела смениться половина состава, и именно новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский — активнее всех агитировали за проведение встречи.

Источник: РИА Новости

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