Шок: Пугала голым задом пьяная старуха соседей в 5-этажке Искитима

Искитимцы устали терпеть постоянные пьяные дебоши квартирантов и пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск». Полицейские, по их словам, считают пожилую женщину психбольной и поэтому не могут призвать ее к порядку. Но с ней живут двое маленьких внуков.

«Обнаженкой» пожилая искитимка продемонстрировала пренебрежение к соседям

Буйные соседи не дают спокойно жить обитателям микрорайона Южного в Искитиме. О своих злоключениях «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 9 декабря, проживающий в одной из 5-этажек Анатолий Шелест. Ему как новоселу показались странными установленные в доме порядки и нежелание большинства проживающих положить этому конец — постоянным пьяным дебошам по ночам.

— Подписываться под заявлением в полицию никто не хочет, — возмущен офицер запаса.

Между тем сам он неоднократно вызывал полицейских. Но, говорит, стражи порядка заявляют, что 62-летняя «дама» из квартиры этажом выше имеет справку от психиатра, поэтому утихомирить ее никак невозможно. Супруги Шелест же уверены, что соседи просто безбожно пьют, не считаясь с окружающими, нарушают по меньшей мере закон о тишине.

По словам Анатолия, он купил квартиру в Южном в январе 2019 года. Въехал в марте, так как делал ремонт. Сначала его доставали соседи сверху — арендаторы жилья:

— В квартире на пятом этаже, которую хозяйка сдает, постоянный бедлам, пьянки, свет вырубали. Они буянили так, что выломали дверь в подвале. Я с ними разобрался. Хозяйке, живущей в Линево, я сразу сказал, что не буду такого терпеть. Но через месяц после новоселья, 9 апреля, меня затопили. Ущерб возместили квартиросъемщики, — рассказал Анатолий Владимирович.

Все лето — с апреля по октябрь — они с женой прожили на даче. По приезде в квартиру началась тяжелая бессонная жизнь. Теперь в соседях новые квартиросъемщики, ничуть не спокойнее предыдущих.

— То, что они орут до 11 часов вечера, я это вообще не беру во внимание. Но потом я просыпаюсь каждые 15 минут, а они все орут — до утра. Иногда были слышны детские крики. Оказывается там живут два ребенка! Последней каплей стала ночь на 22 ноября, когда мы с супругой не сомкнули глаз. Там была просто бойня! В одной квартире живет «дама» с сожителем, дочерью и ее детьми. В другой — квартиранты. Вот они вместе и фестивалят, — вспоминает Шелест, подчеркнув, что с сентября ни разу не видел детей на улице, хотя дважды в день гуляет с собакой, ездит на работу.

Он неоднократно обращался в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, административную инспекцию. Новосел выяснил, что эти квартиры хорошо известны полицейским — они до него сюда приезжали неоднократно.

— «Дама» пригрозила сжечь мою машину. Орала, что у нее муж отсидел 18 лет, и со мной разберутся. Я — ветеран военной службы, офицер запаса, и должен эту мерзость терпеть! Участковый Войтов сказал: «Что мы с ней сделаем, у нее справка, она психически больна». Но что-то же нужно делать! Я не собираюсь опускать руки!

Жена Анатолия «пробила» информацию и выяснила, что «психбольная» стоит на учете не у психиатра, а у нарколога как алкоголичка. Но больше всего ему жаль детей, живущих в невыносимых условиях.

— Я зашел в комиссию по делам несовершеннолетних в полиции рассказал, что дети страдают, наверное, голодные-холодные. Они на улицу не ходят, вероятно, потому что им нечего надеть. Днем 7 декабря видел полицейский «уазик» возле подъезда. Результатов визита я пока не знаю. Но вечером вся дружная компания вмазала по стакану и пришла ко мне разбираться. Дескать, мне их дети мешают. Дверь выламывали. Уже в коридор завалились. Я их вытолкал. Орали на весь подъезд. Я вызвал наряд. И снова два лейтенанта зарядили ту же песню: она психически больная.

Как только люди в погонах ушли, пожилая «дама» в подъезде сняла трусы, показала Анатолию свой голый зад, продемонстрировав тем самым, где она его видела, заявив, что у нее «везде все схвачено». По словам Анатолия, он заручился поддержкой некоторых соседей и снова 9 декабря написал заявление в прокуратуру и полицию. Кроме того, он обратился в налоговую инспекцию, сообщив о том, что арендодатель, скорее всего, много лет не платит налоги, получая при этом доход от сдачи квартиры.

Анатолий Шелест опасается, что в очередной дебош у него не выдержат нервы и может случиться непоправимое.

В управлении МВД по Новосибирской области пообещали «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время предоставить информацию о том, как реагирует на обращения Шелеста искитимская полиция.

Эта история является калькой с подобных эпизодов, происходящих в Бердске. Неделю назад в редакцию звонила Татьяна, со слезами бессилия рассказавшая, как устала от бесконечных ночных оргий соседей. Но позже она отказалась предавать огласке свою историю. Призналась, что реально опасается за жизнь своих маленьких детей.

Расскажите «Курьер. Среда. Бердск», удалось ли вам найти управу на буйных соседей.

Видео предоставлены Анатолием Шелестом

