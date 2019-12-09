Толпа польских фанатов на драку с болельщиками «Спартака» приехала в Калининградскую область

Из России депортировали 19 фанатов варшавского футбольного клуба «Легия». Планировалось, что драка станет «реваншем» встречи, которая прошла весной 2016 года в Латвии.

Толпа польских фанатов приехала в Калининградскую область на драку с болельщиками «Спартака»

Из Калининграда депортировали 19 фанатов варшавского футбольного клуба «Легия», которые приехали на драку с болельщиками московского «Спартака». Об этом сообщает служба информации TVN24.

Драку между фанатами назначили на 9 ноября. Планировалось, что она станет «реваншем» встречи, которая прошла весной 2016 года в Латвии, — тогда российские хулиганы побили поляков. В установленное место, недалеко от дороги, ведущей к пограничному переходу, договорились прийти 33 человека. Однако об этом стало известно полиции, которая окружила территорию.

По данным СМИ, калининградские правоохранители задержали 19 поляков. Мужчин допросили, после этого им выдвинули обвинения в нарушении условий пребывания в России.

«После всех необходимых административных действий, граждане Польши были доставлены в пункт пропуска в Багратионовске 10 ноября и депортированы», — сообщил Пётр Левчук из Генерального консульства Польши в Калининграде.

По данным ресурса stadionowioprawcy.net, нарушителям запретили посещать Россию в течение пяти лет.

Источник: kgd.ru