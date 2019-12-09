Вышел на второе место по объемам продаж вооружений оборонный комплекс России

Первое место остается за американскими фирмами, чья доля превышает половину всего объема рынка. У России – более 8,5%. На третьем месте – Великобритания, у нее менее 8,5%.

Все российские компании из списка являются государственными и в высокой степени зависят от внутреннего спроса.

Здесь он потеснил британские компании, говорят в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира. Первое место остается за американскими фирмами, чья доля превышает половину всего объема рынка. У России – более 8,5%. На третьем месте – Великобритания, у нее менее 8,5%. По данным специалистов шведского института, за последнее десятилетие наблюдался значительный рост объема продаж вооружений российских компаний, передает агентство ТАСС. В докладе также отмечается, что все российские компании из списка являются государственными и в высокой степени зависят от внутреннего спроса.

Источник: echo.msk.ru