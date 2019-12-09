Аристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска

Евгений Шестернин, делая объезд по городу, нашел в 7.00 только нескольких дворников, очищающих снег на придомовых территориях.

После снегопадов в первую очередь чистят магистрали, по которым ходит общественный транспорт

Снегопад в минувшие выходные стал главной темой совещания чиновников 9 декабря в мэрии Бердска.

За прошлую неделю на снегоотвалы Центр муниципальных услуг вывез 3000 кубометров снега, сообщил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Дежурные по городу отметили, что проблемы в выходные с очисткой снега были.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что снег в Сибири не является неожиданным природным явлением. Он может только корректировать работу служб.

— У нас есть въездные зоны во дворы, которые сопряжены с дорогой к школе или детскому саду. Они проходят между многоквартирными жилыми домами. Въездная зона должна быть очищена. Меняйте график работы. Техника есть. В первую очередь, акцентировать внимание по таким-то адресам. Сделайте эти адреса. Поймите, какие это въездные зоны. Гражданам объясните, что очередь очистки въездных зон их домов наступит позже, — обратился к Совбанову Евгений Шестернин.

По словам мэра, есть адреса, по которым скорая помощь выезжает постоянно. Нужно их узнать. И тоже в первую очередь чистить въезды во дворы таких домов.

Утром 9 декабря Евгений Анатольевич проводил утренний объезд города и остался крайне недоволен поздним выходом на работу дворников.

— У бердских дворников наблюдается аристократизм. Такое ощущение, что не они для людей работают, а люди для них живут. Привожу пример. Утренний объезд. 7.30. Островского, 95. Не хочу делать рекламу ни председателю ТСЖ, ни дворнику, как они убирают территорию. 7.30 — территория чистая. Спрашиваю, с какого времени работает. Думаю, что скажет часов с пяти. Отвечает, что с 6.30. И как так лопатой убрать весь двор, без механизированной уборки? Она отвечает, что все гораздо проще: приходила и убирала снег в субботу и воскресенье. Рядом дом, 58, следов дворника вообще нет. Даже намека нет на дворника, — негодовал мэр.

Этим же утром жители ул. Спортивной пожаловались мэру на работу УК по содержанию дворовой территории. Шестернин подъехал к дому в 7.45, дворник только приступил к работе. И отметил, что с утра, с 7.00, работали единицы дворников.