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Аристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска

17:15 09.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин, делая объезд по городу, нашел в 7.00 только нескольких дворников, очищающих снег на придомовых территориях.

Аристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска
После снегопадов в первую очередь чистят магистрали, по которым ходит общественный транспорт

Снегопад в минувшие выходные стал главной темой совещания чиновников 9 декабря в мэрии Бердска.

За прошлую неделю на снегоотвалы Центр муниципальных услуг вывез 3000 кубометров снега, сообщил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Дежурные по городу отметили, что проблемы в выходные с очисткой снега были.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что снег в Сибири не является неожиданным природным явлением. Он может только корректировать работу служб.

— У нас есть въездные зоны во дворы, которые сопряжены с дорогой к школе или детскому саду. Они проходят между многоквартирными жилыми домами. Въездная зона должна быть очищена. Меняйте график работы. Техника есть. В первую очередь, акцентировать внимание по таким-то адресам. Сделайте эти адреса. Поймите, какие это въездные зоны. Гражданам объясните, что очередь очистки въездных зон их домов наступит позже, — обратился к Совбанову Евгений Шестернин.

По словам мэра, есть адреса, по которым скорая помощь выезжает постоянно. Нужно их узнать. И тоже в первую очередь чистить въезды во дворы таких домов.

Утром 9 декабря Евгений Анатольевич проводил утренний объезд города и остался крайне недоволен поздним выходом на работу дворников.

— У бердских дворников наблюдается аристократизм. Такое ощущение, что не они для людей работают, а люди для них живут. Привожу пример. Утренний объезд. 7.30. Островского, 95. Не хочу делать рекламу ни председателю ТСЖ, ни дворнику, как они убирают территорию. 7.30 — территория чистая. Спрашиваю, с какого времени работает. Думаю, что скажет часов с пяти. Отвечает, что с 6.30. И как так лопатой убрать весь двор, без механизированной уборки? Она отвечает, что все гораздо проще: приходила и убирала снег в субботу и воскресенье. Рядом дом, 58, следов дворника вообще нет. Даже намека нет на дворника, — негодовал мэр.

Этим же утром жители ул. Спортивной пожаловались мэру на работу УК по содержанию дворовой территории. Шестернин подъехал к дому в 7.45, дворник только приступил к работе. И отметил, что с утра, с 7.00, работали единицы дворников.

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От редакции

У вас рано чистят двор?

Аноним, 09 декабря 2019 17:36
Да
Т-Яна, 09 декабря 2019 17:51
"Утром 9 декабря Евгений Анатольевич проводил утренний объезд города и остался крайне недоволен поздним выходом на работу дворников". Могу сказать о работе дворника на придомовой территории моего проживания - тоже трудился в выходные дни ("Вымпел"), человек понимает, что убрать не слежавшийся снег легче, и планирует свою работу! А механизированная уборка территории рынка часов с пяти утра начинается, как будто туда съезжается весь городской транспорт))
Сергей, 09 декабря 2019 17:53
Очередное высказывание чиновника не понимаюшего принципов взаимодействия муниципального и частного, если такой грамотный то почему при очистки дороги на примере ул. Красная Сибирь техника заваливает везды к частным домам по улице и люди вынуждены перекрывать проезд чтобы очистить въезд к себе в ограду и так везде
Аноним, 09 декабря 2019 18:53
НВР:
У нас совсем не чистят
Аноним, 09 декабря 2019 18:59
А снегоуборочная техника в 7-00 утра не возмущает мэра? Ой я забыл, он по другой дороге на работу добирается
user, 09 декабря 2019 19:01
жаль, что мэра г.Бердск не возмутила канава на жд. переезде рядом с поворотом на улицу Лелюха, если ехать в сторону Новосибирска, в правом ряду, я там утром колесо порвал, вечером 2 машины стояло. Прекрасные дороги, господин мэр!
Надеюсь хоть кто то заморочился и вызвал ГИБДД, властям неплохо бы раскошелиться.
Аноним, 09 декабря 2019 19:04
У дома 105 по улице Островского 09.12.2019 года снег начали убирать в 11.00 когда его уже прикатали и притоптали
Аноним, 09 декабря 2019 19:06
Любимое занятие мэра - гонять дворников!
Аноним, 09 декабря 2019 19:46
НВР:
Поздно
Аноним, 09 декабря 2019 19:49
У нас по ул Ипподромской от домов 22/2 и до поликлиники 3 вообще не чистят 4 дня
Yurik, 09 декабря 2019 20:00
"По словам мэра, есть адреса, по которым скорая помощь выезжает постоянно. Нужно их узнать"

Если он знает о них, зачем делать двойную работу. Пусть даст список адресов людям для работы.
Если не знает, то зачем фантазировать и популизмом заниматься да рассуждать о том чего не понимаешь?
Юрик, 09 декабря 2019 20:02
Спасибо нашему дворнику. Отлично всегда пощищенно в меру его сил.
Аноним, 09 декабря 2019 20:02
НВР:
У нас вообще во дворе понятие дворник отсутствует.к сожалению проживая в центре города мы не можем пройти по своему двору. Крылова 28/1
Аноним, 09 декабря 2019 20:04
НВР:
Вообще не чистят!
Anton, 09 декабря 2019 20:06
Ну да все дворники в пять утра и выскакивают в основном на уборку территории за свою пятнашку или ещё и того меньше. А то что человек батрачит в выходной ему говорят МОЛОДЧИНА СУСЛИК! БАТРАЧ! Премию бы дали два оклада семья трудолюбивого дворника хоть порадовалась на новый год. Не любит наше государство поощрять за трудолюбие. Сел в карету и забыл о нищебродах.

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