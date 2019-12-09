Попросили помощи обманутые дольщики у депутатов Новосибирской области

Александр Якубовский рассказал о том, как долгострою попасть в список домов, которые будет достраивать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области-участников долевого строительства.

На встречу пришли дольщики 16 объектов

Депутат Госдумы подключится к проблемам новосибирских долгостроев. На выходных состоялась встреча новосибирских дольщиков с руководителем рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александром Якубовским.

«За более чем пять часов к нам пришли 47 человек с самыми разными проблемами, но все они касались одного — обманутые люди ждут своего жилья», — написал в facebook по итогам встречи Якубовский.

На встречу пришли дольщики 16 объектов по адресам Дуси Ковальчук, 242 и 378/1; Печатников, 12; Тульская, 80 и 82; Зорге, 279; Галущака, 15; Ивлева 160, Бронная 37/1; Связистов 13/1; Красина 54/1; Серафимовича, 21; Большая, 600/15 стр.1; Бронная 22/2; Чукотская,1. Также обманутые дольщики приехали из Бердска, долгострой по ул. К. Маркса, 57/1.

Якубовский подтвердил дольщикам правомерность взымания с них доплат на достройку домов, а также рассказал о том, как долгострою попасть в список домов, которые будет достраивать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области-участников долевого строительства.

Фонд будет осуществлять функции застройщика проблемных объектов в регионе, достройку проведут с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Устав регионального Фонда губернатор Андрей Травников подписал 24 октября.

«До этого года направление средств из бюджета региона или из федерального бюджета было запрещено, это расценивалось как нецелевое расходование средств», — сказал он. Сейчас каждый дом может выбрать свой путь: первый — это достройка через региональные инструменты, масштабные инвестпроекты, субсидии и средства дольщиков. Второй — достройка фондом, для чего конкурсный или арбитражный управляющий, чтобы попасть в список, должен собрать документы на землю и на объект, и направить в Москву.

Дольщики одного из объектов ГК ПТК-30 пожаловались на бездействие управляющего в ходе банкротства, Якубовский обещал посодействовать смене управляющего и посоветовал собрать документы, дождаться ответа фонда и понять что «светит» дольщикам. «Четкого ответа по срокам его ожидания и о том, что если не все документы будут найдены по списку, четкого ответа мы не получили», — сообщила представитель актива дольщиков ГК ПТК-30.

«Помощи фонда может ожидать каждый долгострой, — сказал Якубовский дольщикам дома на Галущака, 15. — Однако формирование фонда еще не завершено, процедура передачи дома фонду означает передачу всех прав на объект, она сопряжена со сбором пакета документов, срок исполнения и возврат достроенного объекта людям ранее, чем через три года не предусмотрен». Таким образом, на весь процесс может уйти не менее четырех лет.

Представители «Новомарусино» просили рассмотреть вопрос о снижении ставки по ипотеке для обманутых дольщиков. Якубовский сообщил, что по этому поводу будет составлено обращение в Центробанк.

По итогам приема депутат отметил, что готовится девять депутатских запросов в правоохранительные органы и еще четыре — в органы исполнительной власти.

Источник: РБК