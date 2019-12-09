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Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай

17:00 09.12.2019 Фото: autohome.com.cn
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Отличить Hengtian L4600 от оригинального джипа сзади и в профиль практически невозможно. При этом у дешевого авто слегка «подретушировали» переднюю часть кузова — здесь другая решетка радиатора, иной бампер и модернизированная оптика.

Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай
Озвучены цены на дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Напомним, впервые журналистам удалось «поймать» прототип модели год назад. Сейчас модель L4600 уже сертифицирована в Поднебесной, а первые тестовые авто уже добрались до местных ДЦ. Накануне изданию Autohome удалось узнать предварительные цены на новинку.

Судя по снимкам, опубликованным ранее, отличить Hengtian L4600 от оригинального Toyota Land Cruiser 200 сзади и в профиль практически невозможно. При этом у дешевого внедорожника слегка «подретушировали» переднюю часть кузова — здесь другая решетка радиатора, иной бампер и модернизированная оптика.

По информации Autohome, «на Hengtian L4600 уже оформлены все требующиеся сертификаты и свидетельства».

Габариты авто: длина составляет 5 089 мм (фаркоп дает еще +150 мм), ширина достигает 2 026 мм, высота — 1 872 мм (вместе с рейлингами — 1 932 мм), расстояние между осями — 2 950 мм. Напомним, и размеры оригинального Toyota Land Cruiser 200: 4950х1980х1955 мм соответственно, колесная база — 2 850 мм. Китайская новинка будет представлена с салоном на 5 и 7 посадочных мест.

В моторную гамму поднебесного внедорожника входит безальтернативный бензиновый атмосферный двигатель V8 на 4,6 литра, обеспечивающий отдачу в 286 л.с. Силовой агрегат, которому присвоен заводской индекс FT8VG46KH, является разработкой компании Futai Power Co. Ltd. В качестве трансмиссии для Hengtian L4600 предусмотрена «механика» или «автомат».

В арсенале внедорожника значатся: боковые подножки, штатные рейлинги, панорамный люк, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, «противотуманки», отделка салона кожей и продвинутый мультимедийный комплекс с большим тачскрином.

Стартовая цена в Китае — от 211 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн. рублей по текущему курсу. Для сравнения — стоимость «оригинала» от Toyota на поднебесном рынке составляет от 770 тысяч юаней (примерно 7 млн. рублей).

Источник: njcar.ru

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