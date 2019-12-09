09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков «Экология-Новосибирск»

16:45 09.12.2019 Фото: с сайта precedent.tv
3 0

По мнению регоператора, свои обязательства компании не выполняли — в ходе проверки якобы выяснилось, что предъявленный к приёмке объём мусора был «явно завышен».

Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков Экология Новосибирск
Региональный оператор считает, что компании нарушили контракт больше 22 тысяч раз
Сюжет: Мусорная реформа
Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков Экология Новосибирск

Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков «Экология-Новосибирск»Гендиректора главного мусорного оператора России уволил МедведевЕщё 121 новостей

Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» потребовал от двух перевозчиков больше 410 миллионов рублей — компания считает, что они не выполнили свои обязательства по вывозу мусора.

В распоряжении редакции «Прецедента» появились два обращения «Экологии-Новосибириск» к директорам фирм-перевозчиков «ЭКО-ЛАЙН» Сергею Каркачееву и «Эко-Лайн» Алексею Хлебникову.

Как следует из обращений, региональный оператор заключил договор с компаниями на оказание услуг по вывозу мусора из Ленинского района Новосибирска, а также нескольких районов области.

При этом, отмечается в письмах, по мнению «Экологии», свои обязательства компании не выполняли — в ходе проверки якобы выяснилось, что предъявленный к приёмке объём мусора был «явно завышен».

— Что подтверждается данными системы спутникового слежения и других методов контроля. Общая величина неподтверждённых объёмов ТКО за апрель-сентябрь 2019 года, составила 188 239,28 м3 и 40 674,6 м3, — отмечается в письмах.

Таким образом, по мнению регионального оператора, «Эко-Лайн» не вывез мусора на сумму 47 миллионов, а «ЭКО-ЛАЙН» — почти 9 миллионов рублей. Теперь «Экология-Новосибирск» хочет взыскать с компаний штраф за 22 тысячи выявленных нарушений — 318,4 миллиона рублей и 91,7 миллиона рублей.

В пресс-службе «Экологии» корреспонденту «Прецедента» подтвердили, что письма настоящие и были направлены организациям из-за нарушения ими условий договора.

Как сообщил директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев, который управляет этими компаниями, он оценивает письма регионального оператора, как попытку давления.

— Я им условно иск 100 миллионов заявляю, они говорят, что я вообще ничего не возил и должен 318 миллионов. Говорят, ты вообще нам два миллиарда должен, но так как мы с тебя взыскать не можем больше суммы контракта, то вот тебе штраф, — считает Владимир Булычев

При этом, у «Экологии-Новосибирск» осталась задолженность перед перевозчиками, за вывоз мусора в 2019 году. Как сообщал корреспонденту «Прецедента» директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев, региональный оператор задолжал больше 89 миллионов рублей компании «ЛаТранс». По мнению Булычева, это является достаточным основанием, чтобы лишить компанию статуса регионального оператора.

Так же ряд компаний-перевозчиков обратились в суд, с исками к «Экологии-Новосибирск» из-за долгов. Так, например, компания ООО «Эко-лайн» потребовала от регионального оператора 810 тысяч рублей. Первое заседание по этому делу назначено на 11 декабря.

Кроме того, в арбитражном суде сейчас рассматривается иск самого регоператора к Владимиру Булычеву. Компания требует опровергнуть информацию о долгах в 700 миллионов.

Источник: precedent.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бред?

Аноним, 09 декабря 2019 17:25
А вон оно что! Оказывается это уже не региональный оператор завысил нормы выноса мусора жителям в разы, а уже перевозчики маловато вывезли!...

Вообще это бесподобно и беспроигрышно. Виртуальные объёмы насчитали, а реальных недосчитались. И никто не сядет за мошенничество в особо крупном. Более того - можно ещё и тех, что что-то делал на бабки посадить.

Слава Путину! Слава России! Только тут такой мир кривых зеркал возможен и успешно воплощается в жизнь!
Аноним, 09 декабря 2019 18:02
НВР:
Может и так. А может конкурентов выталкивают.
Аноним, 09 декабря 2019 19:01
Ну Единая Россия опять победила в номинации "Афера года"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попросили помощи обманутые дольщики у депутатов Новосибирской области
18:00 09-12-2019
Попросили помощи обманутые дольщики у депутатов Новосибирской области
БердскСнежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске 3
17:45 09-12-2019
Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
За 20 минут приезжает "скорая" лишь в экстренных случаях к пациентам в Новосибирской области
17:30 09-12-2019
За 20 минут приезжает
Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области 1
17:27 09-12-2019
Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области
БердскАристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска 15
17:15 09-12-2019
Аристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска
Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам
17:05 09-12-2019
Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам
Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай
17:00 09-12-2019
Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай
Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков "Экология-Новосибирск" 3
16:45 09-12-2019
Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков
БердскПочти 30 тысяч рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
16:35 09-12-2019
Почти 30 тысяч рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
БердскПочему убегают из дома подростки в Бердске?
16:30 09-12-2019
Почему убегают из дома подростки в Бердске?