Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков «Экология-Новосибирск»

По мнению регоператора, свои обязательства компании не выполняли — в ходе проверки якобы выяснилось, что предъявленный к приёмке объём мусора был «явно завышен».

Региональный оператор считает, что компании нарушили контракт больше 22 тысяч раз

Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» потребовал от двух перевозчиков больше 410 миллионов рублей — компания считает, что они не выполнили свои обязательства по вывозу мусора.

В распоряжении редакции «Прецедента» появились два обращения «Экологии-Новосибириск» к директорам фирм-перевозчиков «ЭКО-ЛАЙН» Сергею Каркачееву и «Эко-Лайн» Алексею Хлебникову.

Как следует из обращений, региональный оператор заключил договор с компаниями на оказание услуг по вывозу мусора из Ленинского района Новосибирска, а также нескольких районов области.

При этом, отмечается в письмах, по мнению «Экологии», свои обязательства компании не выполняли — в ходе проверки якобы выяснилось, что предъявленный к приёмке объём мусора был «явно завышен».

— Что подтверждается данными системы спутникового слежения и других методов контроля. Общая величина неподтверждённых объёмов ТКО за апрель-сентябрь 2019 года, составила 188 239,28 м3 и 40 674,6 м3, — отмечается в письмах.

Таким образом, по мнению регионального оператора, «Эко-Лайн» не вывез мусора на сумму 47 миллионов, а «ЭКО-ЛАЙН» — почти 9 миллионов рублей. Теперь «Экология-Новосибирск» хочет взыскать с компаний штраф за 22 тысячи выявленных нарушений — 318,4 миллиона рублей и 91,7 миллиона рублей.

В пресс-службе «Экологии» корреспонденту «Прецедента» подтвердили, что письма настоящие и были направлены организациям из-за нарушения ими условий договора.

Как сообщил директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев, который управляет этими компаниями, он оценивает письма регионального оператора, как попытку давления.

— Я им условно иск 100 миллионов заявляю, они говорят, что я вообще ничего не возил и должен 318 миллионов. Говорят, ты вообще нам два миллиарда должен, но так как мы с тебя взыскать не можем больше суммы контракта, то вот тебе штраф, — считает Владимир Булычев

При этом, у «Экологии-Новосибирск» осталась задолженность перед перевозчиками, за вывоз мусора в 2019 году. Как сообщал корреспонденту «Прецедента» директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев, региональный оператор задолжал больше 89 миллионов рублей компании «ЛаТранс». По мнению Булычева, это является достаточным основанием, чтобы лишить компанию статуса регионального оператора.

Так же ряд компаний-перевозчиков обратились в суд, с исками к «Экологии-Новосибирск» из-за долгов. Так, например, компания ООО «Эко-лайн» потребовала от регионального оператора 810 тысяч рублей. Первое заседание по этому делу назначено на 11 декабря.

Кроме того, в арбитражном суде сейчас рассматривается иск самого регоператора к Владимиру Булычеву. Компания требует опровергнуть информацию о долгах в 700 миллионов.

Источник: precedent.tv