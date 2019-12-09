За 20 минут приезжает «скорая» лишь в экстренных случаях к пациентам в Новосибирской области

Много вопросов о том, почему скорая помощь приезжает не через 20 минут, а через час или два. А иногда неотложку приходится ждать и того дольше.

Дело в том, что все вызовы делятся на экстренные, когда существует угроза жизни: потеря сознания, серьезная травма, нарушения дыхания и т.п. И неотложные, когда угрозы жизни нет: повышение температуры, повышение артериального давления, перевозка уже осмотренного врачом пациента в стационар и. т.д. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова только на экстренные случаи. На неотложные вызовы без угрозы для жизни диспетчер направляет ближайший экипаж после обслуживания всех экстренных вызовов.

Источник: zdrav.nso.ru