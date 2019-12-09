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За 20 минут приезжает «скорая» лишь в экстренных случаях к пациентам в Новосибирской области

17:30 09.12.2019 Фото: pixabay.com
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Министр здравоохранения пояснил: на неотложные вызовы, когда угрозы жизни нет, диспетчер направляет ближайший экипаж после обслуживания всех экстренных вызовов.

За 20 минут приезжает скорая лишь в экстренных случаях к пациентам в Новосибирской области

На этой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в прямом эфире «Радио России» отвечал на вопросы не только ведущих, но и радиослушателей. В эфир успели попасть не все обращения, но министр пообещал ответить всем, кто позвонил ему или написал, пока шла передача.

Много вопросов о том, почему скорая помощь приезжает не через 20 минут, а через час или два. А иногда неотложку приходится ждать и того дольше.

Дело в том, что все вызовы делятся на экстренные, когда существует угроза  жизни: потеря сознания, серьезная  травма, нарушения дыхания и т.п.  И неотложные, когда угрозы жизни нет: повышение температуры, повышение артериального давления, перевозка уже осмотренного врачом пациента в стационар и. т.д. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова только на экстренные случаи. На неотложные вызовы без угрозы для жизни диспетчер направляет ближайший экипаж после обслуживания всех экстренных вызовов.

Источник: zdrav.nso.ru

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