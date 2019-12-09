Беспилотники будут фиксировать нарушения ПДД жителями Бердска

Летающие инспекторы уже начали свою работу на трассе Р-255 «Сибирь».
Летающие инспекторы уже начали свою работу на трассе Р-255 «Сибирь».
В объектив видеокамеры беспилотника попали автомобили, водители которых совершили выезд на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Инспекторы составили административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ на водителей-нарушителей. За данное нарушение, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, предусмотрен штраф пять тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. В течение нескольких часов на этом участке федеральной трассы было выявлено 5 грубых нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения на участках, где это запрещено.
Подобные профилактические мероприятия, уточнила пресс-служба регионального ведомства, в регионе будут проходить регулярно с целью предупреждения серьёзных дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых правонарушений.