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Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске

17:45 09.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На площадке установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Лед будет доставлен из Новосибирска. Только барельеф с символом 2020 года, Мышкой, будет сооружен из снега. На площадь Горького елка не вернется.

Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
Стройка снежного городка началась 9 декабря

Строить снежный городок на Праздничной площадке возле кинотеатра «Орион» начали 9 декабря в Бердске. Спецтехника подготавливает площадку под размещение будущих фигур из снега и льда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», традиционно будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке.

Главная елка, на площадке рядом с кинотеатром «Орион», зажжет свои огни 26 декабря, ориентировочно в 17.00.

Новогодний праздник возле ДК «Родина» соберет жителей Микрорайона 29 декабря в 16.00.

В этом году все фигуры в новогоднем городке рядом с мэрией будут создавать профессионалы — ООО «Эпикур», в частности Денис Шведюк. Он уже работал в Бердске в 2016 году. Делал три картины в ледяных рамах. Конкурс «Юный скульптор» пройдет только в следующем году (традиционно он проводится каждые два года).

На площадке установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, трон, игрушку, снежинку, снеговика. Лед будет доставлен из Новосибирска. Только барельеф с символом 2020 года, Мышкой, будет сооружен из снега.

Не подведет и главный атрибут новогоднего праздника, искусственная ель, которая устанавливается на центральной новогодней площадке последние несколько лет. В прошлом году для нее докупили немало красивых игрушек. Так что, елка будет красавицей.

Возле «Ориона» зальют каток, установят три горки — одну большую и три маленькие.

На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.

Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
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От редакции

Гуляете по снежному городку?

Анна, 09 декабря 2019 18:35
НВР:
Не гуляем! Именно потому что перенесли городок. Дети его не видят - ловить там нечего! Пусть шерстяному снится этот городок. Бессовестный!
Аноним, 09 декабря 2019 18:36
Если уж Новосибирск соседние города деревней называют, то глядя на эту елку и слов подходящих не находится.
Тоже сельпо какое то.
Нет ощущения праздника.
Похоже на лавку с овощами.
Аноним, 09 декабря 2019 19:03
Надо игнорить это издевательство над жителями, и детей не пускать

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