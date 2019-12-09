Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске

На площадке установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Лед будет доставлен из Новосибирска. Только барельеф с символом 2020 года, Мышкой, будет сооружен из снега. На площадь Горького елка не вернется.

Стройка снежного городка началась 9 декабря

Строить снежный городок на Праздничной площадке возле кинотеатра «Орион» начали 9 декабря в Бердске. Спецтехника подготавливает площадку под размещение будущих фигур из снега и льда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», традиционно будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке.

Главная елка, на площадке рядом с кинотеатром «Орион», зажжет свои огни 26 декабря, ориентировочно в 17.00.

Новогодний праздник возле ДК «Родина» соберет жителей Микрорайона 29 декабря в 16.00.

В этом году все фигуры в новогоднем городке рядом с мэрией будут создавать профессионалы — ООО «Эпикур», в частности Денис Шведюк. Он уже работал в Бердске в 2016 году. Делал три картины в ледяных рамах. Конкурс «Юный скульптор» пройдет только в следующем году (традиционно он проводится каждые два года).

На площадке установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, трон, игрушку, снежинку, снеговика. Лед будет доставлен из Новосибирска. Только барельеф с символом 2020 года, Мышкой, будет сооружен из снега.

Не подведет и главный атрибут новогоднего праздника, искусственная ель, которая устанавливается на центральной новогодней площадке последние несколько лет. В прошлом году для нее докупили немало красивых игрушек. Так что, елка будет красавицей.

Возле «Ориона» зальют каток, установят три горки — одну большую и три маленькие.

На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.