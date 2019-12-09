09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области

17:27 09.12.2019 Фото: pixabay.com
1 1

Со слов матери, рано утром она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки. Затем она легла спать, а когда проснулась, обнаружила младшего сына мертвым на улице.

Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

В семье также проживают две малолетние девочки, их экстренно госпитализировали.
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«В воскресенье в городе Суровикино во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом обнаружен умерший ребенок, родившийся 4 января этого года. Семья многодетная, на учете не состоит», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причину смерти установят судебно-медицинские эксперты, по предварительным данным, ребенок, выползший из дома в ночное время на улицу, умер от переохлаждения.

В свою очередь официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Наталья Рудник сообщила о госпитализации двух малолетних девочек из этой семьи. «Причина смерти малыша будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Остальные дети из этой семьи — две девочки в возрасте трех и семи лет, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, госпитализированы», — сказала она.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.

По данным следователей, погибший ребенок воспитывался 25-летней матерью. Со слов женщины, рано утром 8 декабря она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки. Затем она легла спать, а когда проснулась, обнаружила младшего сына мертвым на улице. По факту ЧП проводится проверка.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Осудят мать?

Т-Яна, 09 декабря 2019 18:01
Пожурят, погрозят пальчиком, чтобы впредь не пила и оставят воспитывать детей! Если бы за подобные деяния отбывали реальные сроки, то возможно, кто-нибудь из таких "матерей" (хотя бы из-за страха наказания) задумался и изменил образ жизни.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попросили помощи обманутые дольщики у депутатов Новосибирской области
18:00 09-12-2019
Попросили помощи обманутые дольщики у депутатов Новосибирской области
БердскСнежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске 3
17:45 09-12-2019
Снежный городок с елкой начали строить на Праздничной площадке в Бердске
За 20 минут приезжает "скорая" лишь в экстренных случаях к пациентам в Новосибирской области
17:30 09-12-2019
За 20 минут приезжает
Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области 1
17:27 09-12-2019
Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области
БердскАристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска 15
17:15 09-12-2019
Аристократизм дворников в снегопад возмутил мэра Бердска
Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам
17:05 09-12-2019
Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам
Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай
17:00 09-12-2019
Дешевый аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 млн рублей презентует Китай
Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков "Экология-Новосибирск" 3
16:45 09-12-2019
Больше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков
БердскПочти 30 тысяч рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
16:35 09-12-2019
Почти 30 тысяч рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
БердскПочему убегают из дома подростки в Бердске?
16:30 09-12-2019
Почему убегают из дома подростки в Бердске?