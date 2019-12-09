Выполз из дома и замерз насмерть младенец в Волгоградской области

Со слов матери, рано утром она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки. Затем она легла спать, а когда проснулась, обнаружила младшего сына мертвым на улице.

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

В семье также проживают две малолетние девочки, их экстренно госпитализировали.

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«В воскресенье в городе Суровикино во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом обнаружен умерший ребенок, родившийся 4 января этого года. Семья многодетная, на учете не состоит», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причину смерти установят судебно-медицинские эксперты, по предварительным данным, ребенок, выползший из дома в ночное время на улицу, умер от переохлаждения.

В свою очередь официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Наталья Рудник сообщила о госпитализации двух малолетних девочек из этой семьи. «Причина смерти малыша будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Остальные дети из этой семьи — две девочки в возрасте трех и семи лет, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, госпитализированы», — сказала она.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.

По данным следователей, погибший ребенок воспитывался 25-летней матерью. Со слов женщины, рано утром 8 декабря она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки. Затем она легла спать, а когда проснулась, обнаружила младшего сына мертвым на улице. По факту ЧП проводится проверка.

Источник: ТАСС