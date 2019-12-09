Мистика или инстинкты: От чего кошка столбенеет и смотрит в одну точку?

Люди обычно видят в странном поведении кошек нечто мистическое. Дескать, кошки видят призраков, поэтому иногда замирают, когда ваше домашнее привидение выползает из шкафа. Верить или не верить в эту версию?

Люди обычно видят в странном поведении кошек нечто мистическое

Кошки способны вызвать удивление или даже страх у своих владельцев, когда внезапно застывают на месте и всматриваются в какой-то пустой угол между стенами. Почему ваш домашний питомец там делает? Эксперты говорят, что есть несколько версий.

Только что ваш кот беззаботно играл, а теперь замер на месте и зачем-то всматривается куда-то в течение нескольких минут. Нет, ваш любимец не особенный — все кошки делают нечто подобное. Но зачем? Они видят что-то такое, чего не можем увидеть мы? Или это очередное странноватое проявление кошачьего любопытства? Или, может быть, коты просто теряют «связь с космосом», как уверены некоторые адепты теорий заговора?

Люди обычно видят в странном поведении кошек нечто мистическое. Дескать, кошки видят призраков, поэтому иногда замирают, когда ваше домашнее привидение выползает из шкафа. Верить или не верить в эту версию — личное дело каждого.

«Наша задача — донести до вас научное объяснение. Всем известно, что кошки — прекрасные охотники, наделенные совершенными охотничьими инстинктами. Соответственно, зрение, слух и осязание кошек действительно позволяют им ощущать разные вещи, недоступные нам. Например, кошки реагируют на инфра- и ультразвук, а также ощущают запахи, которые мы в принципе не можем ощутить. Уже этого достаточно, чтобы ваш игривый и беззаботный питомец иногда таинственно замирал и всматривался куда-то в пустоту», — отмечают эксперты.

Источник: Planet Today