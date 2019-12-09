Гидрогель вместо мышц и кожи: создан инновационный материал

Среди гидрогелей уже давно существуют очень прочные и самовосстанавливающиеся материалы, а также структуры с памятью формы, однако объединить все эти свойства в одном материале ученым удалось впервые.

Инновационный материал заменить кожу и мышцы

Ученые из Австралии разработали упругий и прочный гидрогель, который может сокращаться, как мышцы, а также способен самовосстанавливаться, как кожа.

Сотрудники Австралийского национального университета, создавшие инновационный материал, отмечают, что среди гидрогелей уже давно существуют очень прочные и самовосстанавливающиеся материалы, а также структуры с памятью формы (этот эффект называют «мышечным»). Однако объединить все эти свойства в одном материале ученым удалось впервые.

«Мы применили полимерные соединения, между отдельными молекулами которых могут возникать иминовые и водородные связи. Такие связи могут появляться и исчезать динамично, поэтому итоговый материал может подстраиваться под изменения условий внешней среды. Например, гидрогель может адаптироваться к температуре и восстанавливаться после физических повреждений. Кроме того, это чрезвычайно прочный материал», — рассказывают австралийские исследователи.

«Мышечные сокращения», которые имитирует новый уникальный материал, происходят при изменении температуры. При этом, эффект памяти формы проявляется в течение считанных секунд, а не за минуты, как у старых материалов. Предполагается, что новый гидрогель получит широкое распространение в робототехнике, а также в биомедицинской отрасли.

Источник: Planet Today