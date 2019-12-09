09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Льготная ипотека со ставкой в 2% станет доступна жителям Дальнего Востока

21:31 09.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Премьер попросил вице-премьера Юрия Трутнева обратить внимание на то, что по принятым решениям такую льготу можно получить только один раз.

Льготная ипотека со ставкой в 2% станет доступна жителям Дальнего Востока

Льготная ипотека должна касаться жилья, которое предназначено именно для личного проживания

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Медведев на встрече в вице-премьерами. — Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке».

Премьер отметил, что ситуация с жильем в этих регионах непростая, в том числе потому, что рыночная ставка оказывается для людей слишком высокой, что совершенно не мотивирует брать такие кредиты. Медведев пояснил, что в рамках новой программы государство будет субсидировать процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, проживающим на Дальнем Востоке.

Премьер попросил вице-премьера Юрия Трутнева обратить внимание на то, что по принятым решениям такую льготу можно получить только один раз. «Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье, — подчеркнул глава правительства. — Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели». Он подчеркнул, что льготная ипотека должна касаться жилья, которое предназначено именно для личного проживания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Взяли бы ипотеку по такой ставке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Темнокожая красавица из ЮАР стала "Мисс Вселенной"
23:19 09-12-2019
Темнокожая красавица из ЮАР стала
Четвертая стадия рака: какие продукты помогают
22:56 09-12-2019
Четвертая стадия рака: какие продукты помогают
Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Брухуновой
22:45 09-12-2019
Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Брухуновой
Спите без трусиков! Почему гинекологи советуют женщине спать обнаженной?
22:21 09-12-2019
Спите без трусиков! Почему гинекологи советуют женщине спать обнаженной?
Уснула и не проснулась 2-летняя девочка в детсаду под Астраханью
22:17 09-12-2019
Уснула и не проснулась 2-летняя девочка в детсаду под Астраханью
2% налог на проживание заплатят туристы в Турции
22:08 09-12-2019
2% налог на проживание заплатят туристы в Турции
WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на 4 года 2
22:03 09-12-2019
WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на 4 года
"Перевыполнены в три раза показатели по переселению из ветхого жилья"- заявил Дмитрий Медведев
21:57 09-12-2019
Путин прилетел на саммит "нормандской четверки" в Париж
21:43 09-12-2019
Путин прилетел на саммит
Новосибирская область идет с опережением по программе переселения из аварийного жилья
21:41 09-12-2019
Новосибирская область идет с опережением по программе переселения из аварийного жилья