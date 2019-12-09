Новосибирская область идет с опережением по программе переселения из аварийного жилья

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции 6 декабря рассказал о предварительных итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году в Новосибирской области.

«По реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда мы идем с опережением. С 2019 года Новосибирская область вошла в национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», взяв тем самым обязательства по объемам расселения в текущем году 100 человек из почти 1,7 тысячи кв. м аварийных домов. Уже исполнено 130% этого запланированного объема – расселено 136 человек и 2,2 тысячи кв. м. Кроме того, по действующим в регионе иным программам будет переселено еще более 1,1 тысячи человек. На эти цели направлено более 900 млн рублей», – подчеркнул Денис Архипов.

Министр прокомментировал, что расселение аварийного жилья в регионе ведется как по национальному проекту, так и в рамках реализации действующих региональных программ. Это адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п (во исполнение 185-ФЗ), по которой расселению подлежат аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в период с 01.01.2012 года по 01.01.2017 года. Также работает подпрограмма «Безопасность ЖКХ» государственной программы «ЖКХ Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, в ходе реализации которой подлежат расселению аварийные многоквартирные дома и дома блокированной застройки, признанные таковыми с 01.01.2012 года.

В 2020 году в проекте бюджета Новосибирской области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований. Кроме того, по заявке 2020 года заключено соглашение с госкорпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных мероприятий – 2021 год.

Для справки.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Источник: Правительство Новосибирской Области