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Пожизненно: убили заступившегося за мать сына-подростка, изнасиловали и убили его сестру и дедушку двое жителей Коми

21:36 09.12.2019 Фото: СК РФ
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Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Пожизненно: убили заступившегося за мать сына подростка, изнасиловали и убили его сестру и дедушку двое жителей Коми
В Республике Коми к пожизненному лишению свободы приговорены два жителя Печорского района за убийство мужчины и его внуков

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимым 38-летнему жителю Печорского района и его 37-летнему знакомому. Они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «в», «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ). Кроме того, 38-летний подсудимый признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), а 37-летний — угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ) и двух эпизодах краж (ст.158 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года в поселке Кожва Печорского района между злоумышленниками и сожительницей одного из них в частном доме произошел конфликт. 14-летний сын женщины стал очевидцем происходящего и попытался заступиться за мать. Его, а также 12-летнюю дочь женщины, вернувшуюся в дом за школьным рюкзаком, фигуранты убили. Кроме того, в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера. В последующем преступники заманили в дом 54-летнего мужчину, который ждал внуков на улице, и нанесли ему многочисленные удары гаечным ключом и топором по голове. После содеянного злоумышленники переместили тела убитых и предприняли ряд других действий, пытаясь запутать следствие. Кроме того, 37-летний похитил мобильные телефоны потерпевших и при помощи телефона убитого мужчины перевел на свой счет денежные средства с его банковского счета.

После совершения преступлений злоумышленники скрылись и, как выяснилось, совершили незаконное проникновение в жилище женщины, откуда похитили имущество на сумму более 6 тысяч рублей. Правоохранители организовали масштабные поисковые мероприятия, и вскоре фигуранты были задержаны.

В рамках уголовного дела проведен значительный объем следственных и процессуальных действий по изъятию и фиксации следов преступления, закреплению доказательственной базы. Проделанная работа позволила установить фактическую картину произошедшего, определить роль каждого из фигурантов в содеянном и в конечном итоге предъявить им обвинение в окончательной редакции.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 09 декабря 2019 22:40
Разобрать на органы.
По сути - это несмертная казнь.
А "добровольное" пожертвование себя на пользу обществу.
Аноним, 09 декабря 2019 22:42
Всех пожизнеников на необитаемый остров.
Пусть жрут друг друга.

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