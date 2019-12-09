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Путин прилетел на саммит «нормандской четверки» в Париж

21:43 09.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в «нормандском формате».

Путин прилетел на саммит нормандской четверки в Париж
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где президент пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник пройдет саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по теме урегулирования в Донбассе. Париж встречает участников саммита относительно теплой для начала зимы погодой (около восьми градусов выше нуля) и небольшим дождем. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.
Помимо переговоров в «нормандском формате», в резиденции главы французского государства пройдет и серия параллельных двусторонних бесед лидеров. Так, до начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы отдельные переговоры — сначала с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Нормандская четверка» соберется в зале «Мюрат» Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут.

Встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в «нормандском формате», подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. «Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий [саммита]», — уточнил представитель Кремля. Он добавил, что не знает, сколько продлится беседа, так как «это будет зависеть от лидеров». Отвечая на вопрос о темах, которые могут обсудить Путин и Зеленский, Ушаков подчеркнул, что прежде всего в повестке стоит вопрос выполнения минских соглашений. Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону — в июле, августе, сентябре и ноябре.

Темой беседы тет-а-тет президента РФ с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности — ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет. В свою очередь встреча Путина с Меркель пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По мнению самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в «нормандском формате», но является «событием» с точки зрения двусторонних отношений с Россией.

Источник: ТАСС

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