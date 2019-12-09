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WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на 4 года

22:03 09.12.2019 Фото: Pixabay
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Стране запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на 4 года
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Принять такое решение рекомендовал комитет по соответствию (CRC) WADА. Российское андидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим антидопинговому кодексу.
Теперь стране запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

Высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать крупные турниры в течение четырех лет.
«Все закончилось плачевно, но ожидаемо. Исполком WADA принял все рекомендации, они приняты единогласно, не было ни одного человека, кто бы выступил в поддержку или был не согласен», — заявила РИА Новости замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Она пояснила, что российских спортсменов и тренеров могут допустить к международным соревнованиям, если они докажут, что непричастны к несоблюдению всемирного антидопингового кодекса.
Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.
WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.
В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Допустят на Олимпиаду?

Поросёнок Пётр, 09 декабря 2019 22:37
Это просто.... нет слов.....
Спортивные чинуши ответственные за это дело видимо думали, не, ну, а чё, выборы же у нас постоянно фальсифицируют и проканывает, а чё бы не проканать фальсификации допинг проб... Не проканало.
Очередной результат тотального разложения государственных институтов. Сделают ли они из этого какие либо выводы? Ага, разве, что штатные пропагандисты на ближайший месяц забудут про Украину и начнут вопеть "Россию унижают", ни за что естественно. Спортсменов только жалко, что стали заложниками параноидальной кремлёвской политики, то ли ещё будет.
Аноним, 09 декабря 2019 23:05
Вот такая печальная закономерность, нашим экспердам только наши суды и верят. А вот сами небожители судятся исключительно в Лондоне, да Гааге.

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